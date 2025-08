“Meloni presidente della Repubblica dopo Mattarella”. La rivelazione bomba

La possibilità che Giorgia Meloni possa candidarsi alla presidenza della Repubblica nel 2029, al termine del mandato di Sergio Mattarella, sta emergendo con crescente attenzione nel dibattito politico e tra gli osservatori. Questa ipotesi, inizialmente trattata come semplice voce, viene oggi analizzata con maggiore serietà da parte di esperti e commentatori.

La questione è stata sollevata pubblicamente da Rosa De Bernardo in una lettera indirizzata al giornale diretto da Vittorio Feltri. Alla domanda sulla credibilità di tale prospettiva, Feltri ha risposto con fermezza definendola «inevitabile» e non azzardata.

Una carriera politica in continua ascesa

Nel corso degli anni, la figura di Giorgia Meloni ha assunto un ruolo centrale nella politica italiana, ricoprendo posizioni di rilievo come premier e leader del primo partito nazionale. Inoltre, la sua leadership si è affermata anche a livello europeo, consolidando una presenza istituzionale di rilievo.

Alla scadenza del mandato presidenziale nel 2029, Meloni avrà 52 anni, un’età che la collocherebbe tra le più giovani a ricoprire tale carica nella storia della Repubblica. Tuttavia, il punto rilevante è la statura istituzionale acquisita nel tempo, frutto di un percorso segnato da determinazione e costanza.

Da una percezione iniziale a una leadership consolidata

Vittorio Feltri sottolinea come Meloni abbia superato uno stigma iniziale che la vedeva quasi come una figura marginale, ricordando che veniva definita «pescivendola» e trattata come un fenomeno folkloristico. Attualmente, la sua immagine è cambiata radicalmente, tanto da rappresentare un interlocutore fondamentale anche a Bruxelles.

Questa trasformazione è testimonianza della sua capacità di affermarsi su scala internazionale, un elemento che ne rafforza la candidatura alla Presidenza della Repubblica, ruolo in cui la sua autorevolezza e rigore istituzionale potrebbero trovare piena espressione.

Un simbolo di rinnovamento istituzionale e di genere

Oltre alle qualità politiche e istituzionali, Feltri evidenzia l’aspetto simbolico di una presidenza che potrebbe essere femminile. Meloni è descritta come una figura sobria, autorevole ed elegante, caratteristiche che potrebbero rappresentare un segnale di rinnovamento dopo anni di presidenze maschili.

La concretezza e la capacità di resistere agli attacchi esterni e interni sono ulteriori elementi che ne consolidano la credibilità come possibile futura presidente della Repubblica.

Ipotesi politica o strategia concreta?

La candidatura di Meloni al Quirinale non è da escludere a priori, poiché essa si basa su solide fondamenta politiche: un consenso stabile, una maggioranza compatta e una reputazione internazionale consolidata.

Inoltre, la capacità di costruire un partito personale e di mantenere un profilo autorevole durante la guida del governo rappresentano elementi strategici rilevanti in vista di una possibile candidatura presidenziale.

Conclusioni: un cambiamento profondo nella politica italiana

La prospettiva di una Giorgia Meloni presidente della Repubblica nel 2029 riflette un mutamento sostanziale nella politica italiana, in cui una leadership femminile potrebbe rappresentare un punto di svolta significativo.

Questa ipotesi, lungi dall’essere mera provocazione, potrebbe configurarsi come l’esito naturale di un percorso politico senza precedenti nel Paese.