Vai al contenuto

“Infezione silente”. Sinner in ospedale, cosa succede

Jannik Sinner lascia l'ospedale San Raffaele di Milano

Jannik Sinner ha lasciato nel tardo pomeriggio l’ospedale San Raffaele di Milano, dove si era recato per una serie di accertamenti programmati volti a chiarire le cause del malore accusato durante il Roland Garros. Il tennista azzurro è stato visto uscire dalla struttura intorno alle 17.30, al termine di una giornata dedicata a verifiche cliniche approfondite.

Il campione, vestito con abbigliamento sportivo, ha salutato brevemente i presenti prima di lasciare l’ospedale accompagnato dal professor Alberto Zangrillo. Al momento non è escluso che il percorso diagnostico possa proseguire con ulteriori controlli nelle prossime ore.

L’obiettivo degli specialisti è comprendere cosa abbia determinato il malessere che ha influito sul rendimento di Sinner durante il torneo parigino. Dopo i primi controlli già effettuati in passato, i medici stanno ora approfondendo il quadro clinico dell’atleta con esami più specifici e mirati.

Jannik Sinner durante il malore al Roland Garros

Indagini su stress fisico e parametri metabolici

Secondo gli specialisti, le verifiche potrebbero concentrarsi sulla risposta dell’organismo agli elevati carichi di lavoro imposti dal tennis professionistico, sport che sottopone il fisico a continui stress legati ad allenamenti intensi, partite, viaggi intercontinentali e cambiamenti climatici.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono anche esami di laboratorio avanzati, in grado di individuare eventuali processi infiammatori non rilevabili con i tradizionali controlli ematici. Gli specialisti potrebbero inoltre monitorare parametri legati all’equilibrio ormonale e al recupero fisico.

Approfondimenti su microbioma, allergie e funzioni cardiache

Un altro aspetto da approfondire riguarda il microbioma intestinale, considerato sempre più cruciale per il benessere degli sportivi di alto livello. Alimentazione, stress agonistico e frequenti cambi di fuso orario possono influenzare la capacità di recupero e l’equilibrio generale dell’organismo.

Non viene escluso nemmeno un approfondimento sul fronte allergologico e respiratorio. In passato Sinner ha manifestato problemi legati alle allergie stagionali e condizioni ambientali particolari potrebbero aver peggiorato il suo stato durante il torneo francese.

Nel programma degli accertamenti rientrano anche esami cardiologici, controlli metabolici e analisi approfondite di sangue e urine. L’obiettivo finale è creare un quadro dettagliato delle condizioni fisiche del tennista per individuare eventuali fattori di rischio.

Quadro clinico rassicurante e focus sulla prevenzione

Le indicazioni emerse finora sono comunque rassicuranti. Non sono state rilevate situazioni particolarmente preoccupanti e il percorso medico appare rivolto soprattutto alla prevenzione e all’ottimizzazione della condizione atletica. Dopo gli accertamenti milanesi, il numero uno del mondo punta a tornare ad allenarsi per preparare al meglio la stagione sull’erba e l’imminente appuntamento con Wimbledon.

Hai scelto di non accettare i cookie

Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito.

oppure