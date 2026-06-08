“Infezione silente”. Sinner in ospedale, cosa succede

Jannik Sinner ha lasciato nel tardo pomeriggio l’ospedale San Raffaele di Milano, dove si era recato per una serie di accertamenti programmati volti a chiarire le cause del malore accusato durante il Roland Garros. Il tennista azzurro è stato visto uscire dalla struttura intorno alle 17.30, al termine di una giornata dedicata a verifiche cliniche approfondite.

Il campione, vestito con abbigliamento sportivo, ha salutato brevemente i presenti prima di lasciare l’ospedale accompagnato dal professor Alberto Zangrillo. Al momento non è escluso che il percorso diagnostico possa proseguire con ulteriori controlli nelle prossime ore.

L’obiettivo degli specialisti è comprendere cosa abbia determinato il malessere che ha influito sul rendimento di Sinner durante il torneo parigino. Dopo i primi controlli già effettuati in passato, i medici stanno ora approfondendo il quadro clinico dell’atleta con esami più specifici e mirati.

Indagini su stress fisico e parametri metabolici

Secondo gli specialisti, le verifiche potrebbero concentrarsi sulla risposta dell’organismo agli elevati carichi di lavoro imposti dal tennis professionistico, sport che sottopone il fisico a continui stress legati ad allenamenti intensi, partite, viaggi intercontinentali e cambiamenti climatici.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono anche esami di laboratorio avanzati, in grado di individuare eventuali processi infiammatori non rilevabili con i tradizionali controlli ematici. Gli specialisti potrebbero inoltre monitorare parametri legati all’equilibrio ormonale e al recupero fisico.

Approfondimenti su microbioma, allergie e funzioni cardiache

Un altro aspetto da approfondire riguarda il microbioma intestinale, considerato sempre più cruciale per il benessere degli sportivi di alto livello. Alimentazione, stress agonistico e frequenti cambi di fuso orario possono influenzare la capacità di recupero e l’equilibrio generale dell’organismo.

Non viene escluso nemmeno un approfondimento sul fronte allergologico e respiratorio. In passato Sinner ha manifestato problemi legati alle allergie stagionali e condizioni ambientali particolari potrebbero aver peggiorato il suo stato durante il torneo francese.

Nel programma degli accertamenti rientrano anche esami cardiologici, controlli metabolici e analisi approfondite di sangue e urine. L’obiettivo finale è creare un quadro dettagliato delle condizioni fisiche del tennista per individuare eventuali fattori di rischio.

Quadro clinico rassicurante e focus sulla prevenzione

Le indicazioni emerse finora sono comunque rassicuranti. Non sono state rilevate situazioni particolarmente preoccupanti e il percorso medico appare rivolto soprattutto alla prevenzione e all’ottimizzazione della condizione atletica. Dopo gli accertamenti milanesi, il numero uno del mondo punta a tornare ad allenarsi per preparare al meglio la stagione sull’erba e l’imminente appuntamento con Wimbledon.