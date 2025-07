“Intrappolata nella buca”. Ancora terrore sulle spiagge italiane: Greta risucchiata così, in un istante

Un grido di allarme ha interrotto la tranquillità della spiaggia di Gaeta, dove una donna ha rischiato di annegare a causa di una buca nel fondale. L’intervento tempestivo di un bagnino ha evitato il peggio, trasformando un potenziale dramma in un salvataggio eroico.

Nonostante la presenza della bandiera rossa, una turista romana di 50 anni si è avventurata in mare, probabilmente sottovalutando le condizioni avverse. In pochi istanti, è stata risucchiata da una fossa nascosta, scomparendo alla vista dei bagnanti.

La donna si trovava a 40 metri dalla riva quando è stata sopraffatta dalle correnti. L’area è nota per i suoi dislivelli pericolosi, che possono risultare fatali per chi non è consapevole dei rischi. Solo la prontezza di Francesco Conte, bagnino esperto, ha permesso di evitare la tragedia. Conte, con determinazione, si è lanciato in acqua, riuscendo a raggiungere la donna in difficoltà. “Era esausta e non riusciva a risalire”, ha riferito dopo averla riportata a terra, dove i familiari attendevano angosciati.

La donna, visibilmente sconvolta, ha espresso gratitudine al bagnino, riconoscendone il coraggio e l’efficacia. Questo episodio si aggiunge ai recenti incidenti in mare, come il caso di Montalto di Castro, sottolineando l’importanza di rispettare i segnali di pericolo. Le autorità avvertono che la prudenza è essenziale, anche per i nuotatori più esperti. Le condizioni meteo e i fondali irregolari possono nascondere insidie mortali, rendendo indispensabile l’attenzione ai segnali di allerta.

Grazie all’intervento decisivo di Conte, una famiglia ha potuto evitare una tragedia. Tuttavia, questo evento resterà come un monito per tutti coloro che frequentano le coste, ricordando l’importanza della sicurezza e della vigilanza in mare.