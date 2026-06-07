“Lascio Forza Italia”. Senza parole, molla tutto e va da lui

Un’importante svolta politica si è registrata a Viareggio, dove il movimento Futuro Nazionale, guidato dal generale Roberto Vannacci, ha annunciato l’ingresso di quattro deputati, tra cui spicca il nome di Davide Bergamini. Il parlamentare ferrarese, passato dalla Lega a Forza Italia solo pochi mesi fa, ha scelto ora di aderire al movimento fondato dall’ex generale, segnando un nuovo capitolo della sua carriera politica.

Quattro nuovi ingressi per Futuro Nazionale

Oltre a Bergamini, hanno aderito al progetto politico anche i deputati Attilio Pierro, Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof. Nel corso della stessa iniziativa è stata annunciata inoltre l’adesione di Antonio Maria Rinaldi, ex europarlamentare della Lega. L’espansione di Futuro Nazionale interessa prevalentemente l’area del centrodestra, con particolare attenzione verso esponenti del Carroccio che si avvicinano al movimento.

Le motivazioni di Bergamini

Il deputato ha spiegato la sua decisione come frutto di un percorso maturato nel tempo: «Lascio una forza strutturata e di governo per contribuire a un progetto più piccolo nei numeri, ma chiaro e determinato nell’affrontare temi che oggi i cittadini considerano prioritari».

Tra le ragioni del passaggio, Bergamini ha indicato la necessità di sostenere posizioni più nette su sicurezza, controllo del territorio, contrasto all’immigrazione irregolare e difesa dell’identità nazionale, temi che, a suo giudizio, sarebbero trattati con eccessiva prudenza dalle altre forze politiche.

Critiche a Forza Italia e attenzione al territorio

Nel suo intervento, Bergamini non ha risparmiato critiche a Forza Italia, partito nel quale era confluito solo pochi mesi fa dopo l’uscita dalla Lega. Ha sottolineato come sul territorio si percepisca una crescente domanda di maggiore fermezza su questioni legate all’ordine pubblico e alla tutela delle comunità locali.

Il deputato ha inoltre richiamato recenti episodi di cronaca nell’Emilia-Romagna, citando problemi legati alla criminalità giovanile, alle baby gang e al degrado urbano. Sul piano economico, ha criticato alcune politiche europee ritenute penalizzanti per le imprese italiane rispetto alla concorrenza internazionale.

Un nuovo progetto politico incentrato su sicurezza e identità

«La politica deve avere il coraggio di leggere la realtà, ascoltare i cittadini e assumersi responsabilità anche quando le scelte sono difficili», ha affermato Bergamini, rimarcando che il nuovo percorso nasce dalla volontà di contribuire alla crescita di un progetto politico focalizzato su sicurezza, legalità, identità e difesa delle comunità.

Con l’ingresso di questi nuovi parlamentari, Futuro Nazionale rafforza ulteriormente la propria rappresentanza in Parlamento e prosegue il percorso di consolidamento iniziato nei mesi scorsi, in un contesto in cui i sondaggi indicano una crescita costante del movimento guidato da Vannacci.