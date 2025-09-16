“Mai successo prima”. Chi è Katia, la nuova miss Italia che ha fatto impazzire tutti

La vittoria storica di Katia Buchicchio

Katia Buchicchio, diciottenne originaria di Anzi, in provincia di Potenza, è stata incoronata Miss Italia 2025 al termine della 86ª edizione del concorso, svoltasi presso il PalaSavelli di Porto San Giorgio, nelle Marche. Per la prima volta nella storia del concorso, una rappresentante della Basilicata ha conquistato la prestigiosa corona, segnando un traguardo significativo per la regione.

La finale e i risultati della competizione

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione della patron Patrizia Mirigliani e della presidente di giuria Francesca Pascale, che hanno assegnato il titolo a Katia dopo una serata caratterizzata da emozioni e grande competizione. Sul podio sono salite anche Fanny Tardioli, rappresentante dell’Umbria, seconda classificata, e Asia Campanelli, delle Marche, che ha ottenuto il terzo posto. Le concorrenti si sono distinte per talento, presenza scenica e autenticità.

Profilo e passioni della vincitrice

Alta 1,75 metri, Katia Buchicchio frequenta il primo anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. La sua bellezza naturale e la forte personalità hanno attirato l’attenzione della giuria fin dalle prime fasi del concorso. Tra le sue passioni spiccano il ricamo e il cucito, attività tradizionali tramandate nella sua famiglia che testimoniano un legame profondo con la cultura lucana.

Ringraziamenti e progetti futuri

Nel corso della serata, Katia ha espresso un ringraziamento speciale al padre Antonio, definito il suo manager e accompagnatore in tutte le selezioni, e al fidanzato Michael, che l’ha supportata durante il percorso. Riguardo al futuro, la neo Miss Italia ha dichiarato l’intenzione di proseguire gli studi e di impegnarsi per rappresentare con orgoglio la sua regione, sottolineando come questo titolo costituisca un onore e una grande responsabilità.

Un risultato che valorizza la Basilicata

La vittoria di Katia Buchicchio segna un momento storico per la Basilicata nel contesto di Miss Italia, accrescendo il prestigio della regione e rafforzando l’identità culturale locale attraverso un evento di rilievo nazionale.