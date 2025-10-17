“Mai visti numeri così alti”. Sondaggi, boom clamoroso per un partito italiano: chi festeggia (e chi rosica)

Crescita significativa per Fratelli d’Italia

Il partito di Fratelli d’Italia raggiunge un nuovo picco di consenso, attestandosi al 30,5% nella Supermedia dei sondaggi elaborata da YouTrend per AGI. Questo rappresenta il miglior risultato per la formazione guidata da Giorgia Meloni dall’anno scorso, in particolare dalle elezioni europee. Tale incremento potrebbe essere influenzato dall’onda positiva generata dalle recenti elezioni regionali nelle Marche, dove il partito ha confermato la propria posizione centrale nel panorama politico nazionale.

Andamenti nel centrosinistra e altre forze politiche

Il Partito Democratico registra un lieve aumento, attestandosi al 22,3% (+0,3%). Parallelamente, l’alleanza Verdi-Sinistra (Avs) cresce fino al 6,6%. Questi risultati potrebbero essere correlati alla mobilitazione pubblica a favore della causa palestinese, che ha coinvolto numerosi cittadini in tutta Italia nelle settimane recenti.

Il Movimento 5 Stelle invece subisce una flessione, scendendo al 12,4%, con un calo di quasi un punto percentuale (-0,8%). Il partito guidato da Giuseppe Conte sembra perdere terreno in un contesto politico sempre più polarizzato tra centrodestra e centrosinistra.

Situazione dei partiti minori e tendenze complessive

Tra le forze minori, Forza Italia rimane stabile all’8,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini registra un leggero calo, attestandosi all’8,5% (-0,1%). Nonostante questo, il centrodestra nel suo complesso cresce lievemente, raggiungendo il 48,8% (+0,3%).

Nel centro, si osserva un riavvicinamento tra Azione e Italia Viva, entrambe componenti un tempo del Terzo Polo. Azione scende al 3,1% (-0,1%), mentre Italia Viva guadagna due decimali, raggiungendo il 2,6%. Complessivamente, il Terzo Polo si attesta al 5,6%, mantenendo una certa stabilità ma rimanendo distanziato rispetto ai livelli di consenso precedenti la scissione.

Altri partiti mostrano segnali di difficoltà: +Europa scende all’1,6% (-0,3%), mentre Noi Moderati cala ulteriormente allo 0,9%, rimanendo spesso fuori dal radar degli istituti di rilevazione. Il raggruppamento degli “altri” partiti minori cresce lievemente al 2,8% (+0,2%).

Supermedia delle coalizioni: equilibrio e dinamiche

Considerando la Supermedia delle coalizioni basata sulla composizione politica del 2022, il centrodestra mantiene il dominio con il 48,8%, consolidando un incremento di tre decimali. Il centrosinistra segue con il 30,4% (+0,2%), mentre il Movimento 5 Stelle resta terza forza con il 12,4%. Il Terzo Polo registra una lieve crescita (5,6%) ma non incide in modo significativo sugli equilibri complessivi.

Metodologia e fonti dei dati

La Supermedia YouTrend/AGI rappresenta una media ponderata dei sondaggi nazionali effettuati tra il 2 e il 15 ottobre 2025 da diversi istituti di rilevazione tra cui Demopolis, Eumetra, Noto, Only Numbers, SWG e Tecnè. La ponderazione tiene conto di metodo di raccolta, dimensione campionaria e data di pubblicazione, con l’ultima elaborazione effettuata il 16 ottobre 2025. La nota metodologica completa è consultabile sul sito ufficiale dedicato.