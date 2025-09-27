“Massacrato a colpi di pistola”. Imprenditore italiano trovato così, la scoperta choc 

Tragica scoperta in Albania: morto un imprenditore italiano

È stata rinvenuta questa mattina in Albania la salma di Edoardo Sarchi, imprenditore italiano di 44 anni, in circostanze drammatiche che hanno subito attivato le autorità locali. Il ritrovamento è avvenuto in un’area rurale del villaggio di Salari, nel comune di Tepelena, situato nella parte meridionale del Paese.

Le circostanze dell’omicidio e l’avvio delle indagini

Secondo le prime comunicazioni ufficiali, il decesso di Sarchi è stato causato da colpi di arma da fuoco. Le autorità albanesi hanno immediatamente aperto un’indagine per omicidio, istituendo un gruppo investigativo speciale sotto la direzione della Procura albanese. L’obiettivo principale è ricostruire le dinamiche dell’aggressione, identificare i responsabili e comprendere il movente.

Durante le operazioni, sono stati istituiti posti di blocco e controlli nella zona circostante per rintracciare eventuali sospetti e raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità precise del delitto.

Profilo della vittima e contesto locale

Edoardo Sarchi era un imprenditore stimato nella comunità locale, proprietario della Tegola Edilcentro, azienda specializzata nella produzione di mattoni con sede a Tirana. Da anni residente nella capitale albanese, Sarchi era noto anche per la sua passione per la caccia, attività che praticava frequentemente nella zona di Tepelena.

Le autorità investigano su diverse piste, senza escludere alcuna ipotesi, inclusa quella di un possibile agguato premeditato o di un incidente verificatosi durante un’attività venatoria.

Coinvolgimento delle istituzioni italiane e prossimi sviluppi

L’ambasciata italiana in Albania è stata prontamente informata dell’accaduto e segue da vicino l’evoluzione delle indagini. È previsto il rimpatrio della salma in Italia nelle prossime ore, mentre la famiglia di Sarchi è stata avvisata e potrebbe recarsi in Albania per assistere alle fasi investigative.

Questo episodio rappresenta un grave fatto che tocca profondamente non solo coloro che conoscevano personalmente Edoardo Sarchi, ma anche la più ampia comunità italiana residente all’estero, sottolineando la necessità di chiarire al più presto le cause e le responsabilità di questo tragico evento.