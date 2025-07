Garlasco, l’amico storico di Sempio e Poggi ribalta tutto: “Non è vero quello che dicono”, AUDIO shock

In un’intervista recente, Mattia Capra, amico di Marco Poggi e Andrea Sempio, ha fornito nuove informazioni riguardo al caso del delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco. Capra ha dichiarato: “Non ho più contatti con Sempio! E non siamo più amici!”. Queste parole sottolineano la distanza tra lui e Sempio, figura al centro delle indagini. “È errato pensare che siamo ancora vicini come un tempo”.

Visita in cantina

Alla domanda se avesse mai visitato la cantina della casa di Marco Poggi, Capra ha affermato di esservi stato solo una volta. Alla richiesta di chiarimenti su eventuali incontri per giocare alla Playstation, ha ribadito: “Ci sono stato una sola volta, anni prima del delitto di Chiara”. Questa affermazione è significativa per le indagini, suggerendo che la frequentazione del luogo non fosse abituale come indicato da altre testimonianze.

Considerazioni sul passato

L’intervista ha rivelato anche le reazioni di Capra ai recenti sviluppi dell’indagine. Interrogato sul sequestro di prove da parte dei carabinieri nella sua abitazione, avvenuto di recente, Capra ha commentato: “Era necessario fare questo già 18 anni fa.” Questa risposta indica che Capra non è sorpreso dagli attuali sviluppi, ma crede che l’indagine avrebbe dovuto essere più incisiva sin dall’inizio.

Le dichiarazioni di Capra mettono in luce le lacune delle indagini passate e il lento progresso nel caso di Garlasco. Le sue parole, insieme ai recenti eventi e alla sua distanza da Sempio, continuano a mantenere il caso come uno dei più discussi e avvolti nel mistero degli ultimi anni, con dettagli che potrebbero finalmente fornire risposte a questioni ancora aperte.