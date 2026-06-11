La situazione personale di Belén Rodriguez ha recentemente attirato l’attenzione per un episodio di salute che ha coinvolto la nota showgirl argentina. Accanto a lei in questo momento difficile vi è l’ex marito Stefano De Martino, la cui presenza rappresenta un sostegno fondamentale nella gestione di questa fase complessa, segnata da problemi legali e personali.

Il malore improvviso e l’intervento dei soccorsi

Nei giorni scorsi, la showgirl è stata colpita da un improvviso malore nella sua abitazione milanese. L’urgenza della situazione ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per agevolare l’accesso dei soccorritori e consentire le cure necessarie. In tale frangente, Stefano De Martino ha immediatamente raggiunto Belén, dimostrando un impegno personale significativo nell’accompagnarla in ospedale e nell’assicurarle assistenza.

Questa fase di disagio si inserisce in un contesto già delicato per la Rodriguez, che nelle settimane precedenti aveva ammesso di attraversare difficoltà emotive e psicofisiche, aggravate da una situazione giudiziaria complessa. Infatti, è attualmente indagata per omissione di soccorso in relazione a due incidenti stradali verificatisi a Milano.

La sospensione delle attività televisive di De Martino e il ritorno a casa insieme

Per poter garantire la vicinanza necessaria alla moglie e al figlio, Stefano De Martino ha richiesto ai vertici della Rai la sospensione temporanea delle registrazioni del programma Affari tuoi, di cui è conduttore. La Rai ha accolto la richiesta, sottolineando l’importanza dei valori familiari e umani, che prevalgono sugli impegni professionali in situazioni di emergenza.

Dopo il ricovero, le condizioni di Belén Rodriguez sono migliorate e, come documentato dal settimanale Chi, è rientrata a casa con l’accompagnamento di Stefano De Martino. Le immagini mostrano un clima di protezione e tranquillità, indicativo di un sostegno reciproco nonostante la fine del loro matrimonio. Questo momento segna l’inizio di un percorso di recupero con il supporto della famiglia, a tutela del benessere della showgirl e del loro figlio Santiago.