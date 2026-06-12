“Nube tossica sulla città”. Spaventoso incendio in Italia, cittadini chiusi in casa

Una densa colonna di fumo nero si è levata nelle prime ore di venerdì dodici giugno dallo stabilimento chimico Versalis di Mantova, in via Brennero, creando un allarme diffuso tra i residenti. L’incendio, di entità significativa, ha costretto le autorità locali a disporre misure precauzionali per limitare i rischi derivanti dall’inalazione dei fumi tossici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispositivo di soccorso per contenere il rogo e tutelare la sicurezza pubblica.

Il rogo nello stabilimento Versalis

Le fiamme sono divampate all’interno dello stabilimento chimico mantovano, generando una colossale nube di fumo visibile a grande distanza. L’incendio ha interessato una vasta porzione dell’impianto, con la combustione di materiali chimici che ha prodotto emissioni potenzialmente pericolose per la salute pubblica. La situazione ha immediatamente suscitato preoccupazione tra la popolazione locale e le autorità competenti.

Intervento dei vigili del fuoco e gestione dell’emergenza

Le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Mantova sono state mobilitate tempestivamente, con il supporto di rinforzi provenienti dai comandi di Brescia e Bergamo. I pompieri stanno operando con mezzi speciali per contenere le fiamme, raffreddare le strutture adiacenti e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio, un compito complesso considerando la natura dei materiali presenti nell’impianto.

Il sindaco di Mantova, Andrea Murari, ha assunto la direzione della gestione dell’emergenza civile, mantenendo un costante contatto con il direttore dello stabilimento per monitorare l’evoluzione dell’incidente. Al momento, non risultano feriti o intossicati tra il personale presente all’interno della struttura al momento dello scoppio del rogo.

Ordinanza sindacale e misure precauzionali

In via precauzionale, il sindaco ha firmato un’ordinanza sindacale d’urgenza che impone a tutti i cittadini di Mantova e delle aree limitrofe di evitare di sostare all’aperto e di mantenere chiuse le finestre di abitazioni e uffici fino a nuova comunicazione. Questa misura è stata adottata per prevenire l’esposizione ai fumi tossici in attesa dei rilievi dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che dovrà valutare l’impatto ambientale e sanitario dell’incendio.

Le autorità continuano a monitorare la situazione con la massima attenzione, garantendo aggiornamenti costanti alla cittadinanza e predisponendo tutte le azioni necessarie per la tutela della salute pubblica.