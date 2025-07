“Numeri mai visti”. Sondaggi italiani: c’è un partito che sta volando e chi, invece, si dispera

Il blocco di centrodestra continua a guadagnare terreno nei sondaggi politici, avvicinandosi alle percentuali viste alle Elezioni europee del 2024. Stando ai dati di Ipsos riportati da Corriere della Sera, il sostegno alla coalizione guidata dal governo Meloni ha raggiunto il 46,5%, in crescita di tre punti percentuali in un mese. Questo livello supera ampiamente il risultato delle elezioni del 2022, che aveva assicurato la maggioranza parlamentare. La crescita complessiva è sostenuta da tutti i partiti della maggioranza: Fratelli d’Italia è al 28,2%, Lega all’ 8,8% e Forza Italia all’ 8,4%. Il gradimento della premier Giorgia Meloni è salito al 45%, in sintonia con l’incremento del suo partito. Al contrario, il Partito Democratico è in discesa al 21,4% e il Movimento 5 Stelle è sceso al 13,3%.

Crescita del Centrodestra: Effetto Bandiera

Secondo Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos, l’incremento del centrodestra può essere spiegato dall’effetto “stringersi intorno alla bandiera”, comune in periodi di crisi. Questo fenomeno rafforza chi è al governo, più che per cause strutturali legate alla posizione dell’Italia nello scenario internazionale.

La Sfida del Campo Largo

Il progetto di campo largo promosso da Elly Schlein per unire diverse forze del centrosinistra rischia di appiattire l’identità dei singoli partiti, facendoli sembrare sovrapponibili agli elettori. Questa strategia ha accentuato le divisioni interne e messo in dubbio la capacità del PD di governare efficacemente. Il centrodestra, invece, nonostante le differenze interne, mantiene una coerenza politica grazie alla leadership di Meloni. Le diversità arricchiscono la proposta politica senza fratture evidenti.

Critiche all’Opposizione

La sinistra viene percepita come un’opposizione poco efficace, spesso ripetitiva nelle critiche, e priva di alternative credibili. La comunicazione mediatica di Schlein e dei suoi alleati non riesce a proporre soluzioni innovative, creando una narrazione che genera più insofferenza che consenso.

Distanza dalla Società

Eventi recenti hanno ampliato il divario tra la sinistra e l’elettorato. La gestione del referendum CGIL, i temi del Gay Pride di Budapest e le posizioni sull’europeismo sono percepite come lontane dalle priorità degli italiani. Inoltre, la condanna di misure come il decreto sicurezza non rispecchia le esigenze di sicurezza della popolazione.

Identità Chiare nel Centrodestra

Nel centrodestra, ogni partito mantiene una propria identità: Fratelli d’Italia si posiziona come partito conservatore, la Lega si oppone all’UE con fermezza, mentre Forza Italia rappresenta il pragmatismo liberale. Questa diversità di visioni, sostenuta da un comune substrato ideologico, consente di attrarre elettori senza creare divisioni distruttive.

Lezioni da Romano Prodi

L’intervento di Romano Prodi sul Messaggero ha criticato la strategia del centrosinistra, sostenendo che la divisione della società in identità diverse è antitetica alla democrazia. Prodi sottolinea come la destra utilizzi i valori tradizionali per garantire coesione sociale, suggerendo che il vero problema del centrosinistra sia interno.