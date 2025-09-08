“Oggi cade il governo”. Attesa per il voto di fiducia, il presidente chiamato a scegliere un nuovo premier: cosa succede

Oggi si svolgerà all’Assemblea nazionale francese un voto di fiducia destinato a segnare un momento cruciale nella politica del Paese. Il governo guidato da François Bayrou, in carica da meno di nove mesi, rischia infatti di essere sfiduciato, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti per un contesto già segnato da tensioni sociali e crescente sfiducia nelle istituzioni.

Il voto di fiducia e la crisi del governo Bayrou

Alle ore 15, François Bayrou, leader centrista del MoDem e primo ministro alleato di Emmanuel Macron dal 2017, terrà il suo discorso in Assemblea per difendere la manovra economica da 44 miliardi di euro basata su tagli e risparmi. Tuttavia, la maggioranza parlamentare appare ormai frammentata, e la sfiducia nei confronti dell’esecutivo sembra imminente. Questo evento rappresenterà non solo la fine del mandato di Bayrou, ma anche un segnale della crisi profonda che attraversa il sistema politico francese a meno di due anni dall’inizio del secondo mandato presidenziale.

Le sfide per Emmanuel Macron e il futuro del governo

Per il presidente Macron si tratta del quarto primo ministro perso in meno di ventiquattro mesi. Il capo dello Stato intende evitare nuove elezioni legislative, soprattutto alla luce del crescente consenso attribuito al Rassemblement national di Marine Le Pen, che secondo i sondaggi raggiunge il 33% contro il 15% del blocco centrale formato da Renaissance, MoDem e Horizons. Nel frattempo, è già programmata una nuova ondata di proteste sindacali per il 18 settembre contro le politiche di austerità.

La ricerca di un nuovo primo ministro e le ipotesi sul nome

Consapevole di un livello di fiducia cittadina attorno al 15%, Macron è alla ricerca di un nuovo primo ministro che possa fungere da mediatore tra l’Eliseo e le forze sociali. Le trattative con i sindacati, la gestione di un Paese in tensione e la coerenza con la linea politica presidenziale rappresentano sfide complesse. Tra i candidati emerge il nome di Éric Lombard, attuale ministro dell’Economia, ex socialista con un profilo tecnico apprezzato a livello europeo e con capacità di dialogo verso la sinistra, pur sostenendo misure impopolari come la riforma pensionistica.

Un’altra figura considerata è Pierre Moscovici, ex commissario europeo e ministro delle Finanze, noto per un’esperienza controversa che include critiche rivolte all’Italia e la gestione di una fase critica della finanza pubblica francese. La scelta tra un tecnico di comprovata serietà internazionale e un politico esperto capace di navigare le tempeste parlamentari rimane aperta.

Tempistiche e attese per la stabilità politica

Il presidente Macron ha stabilito un termine di dieci giorni per la nomina del nuovo primo ministro. Nel frattempo, la Francia osserva con attenzione e apprensione, divisa tra il timore di un collasso istituzionale e la speranza di una leadership capace di ricucire le profonde divisioni che attanagliano il Paese.