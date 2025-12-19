Giovedì 18 dicembre, la trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4 ha visto una conduzione straordinaria: al posto di Paolo Del Debbio, assente per un malanno stagionale, è intervenuto Mario Giordano, giornalista e conduttore di un altro programma della rete. Un cambiamento improvviso, comunicato con chiarezza e senza giri di parole, volto a mantenere la continuità della prima serata.

Mario Giordano prende il posto di Paolo Del Debbio

All’inizio della puntata, Mario Giordano ha spiegato ai telespettatori il motivo dell’assenza di Paolo Del Debbio: un piccolo problema di salute stagionale. Ha poi rivolto un messaggio diretto al collega, invitandolo a tornare presto in studio, sottolineando che la sostituzione era temporanea. Questa decisione è stata presa per assicurare che il programma proseguisse regolarmente senza lasciare scoperto il palinsesto.

Giordano, già noto al pubblico per la conduzione di Fuori dal Coro, ha così garantito la continuità del talk di approfondimento politico e sociale, gestendo con professionalità la situazione imprevista.

Un momento di riconoscimento per una figura storica dello studio

Nel corso della puntata, Mario Giordano ha voluto dedicare un momento speciale a Geppo, lo storico assistente di studio di Dritto e Rovescio. Questa figura, dietro le quinte da molti anni, ha contribuito al successo della trasmissione collaborando con alcuni dei volti più noti della televisione italiana, tra cui Mike Bongiorno.

Il conduttore ha sottolineato l’importanza di Geppo per il team, ricordando che andrà in pensione e che la sua esperienza rappresenta un patrimonio per lo studio. Questo saluto ha trasformato i titoli di coda in un omaggio sentito, riconoscendo il lavoro essenziale di chi opera lontano dai riflettori.

La puntata si è conclusa con questo momento di riconoscenza e il programma ha annunciato la pausa fino al prossimo appuntamento, fissato per giovedì 8 gennaio.