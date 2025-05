“Perché lo hanno cacciato”. Eliminazione Nicolò, si scopre tutto

La recente eliminazione di Nicolò Filippucci da Amici 24 ha suscitato una forte reazione tra il pubblico. Durante la trasmissione della semifinale su Canale 5, il giovane artista ha dovuto lasciare il programma, nonostante molti sostenessero che il numero dei finalisti sarebbe stato di sei e non cinque. Questa decisione, inaspettata per molti, ha generato un’ondata di commenti critici sui social, dove è stata definita l’eliminazione più ingiusta dell’edizione.

A esprimere apertamente il proprio dissenso è stata anche Anna Pettinelli, storica docente di canto del programma e mentore di Nicolò. Attraverso un post su Instagram, la Pettinelli ha manifestato la sua delusione per l’uscita del suo allievo, lasciando intendere una certa insoddisfazione verso le scelte della giuria e, forse, anche di Maria De Filippi. Il suo intervento sottolinea il malcontento per un verdetto considerato profondamente ingiusto.

Anna Pettinelli e il sostegno a Nicolò

Nel suo messaggio sui social, Anna Pettinelli ha rivolto parole affettuose a Nicolò, dichiarando: “Caro Nicolò, prendo questa immagine come simbolo del tuo percorso. Anche se non sei tra i finalisti, hai lasciato un segno indelebile nella storia del programma”. Con queste parole, l’insegnante ha espresso quanto abbia sofferto per l’uscita del suo allievo e quanto abbia sempre creduto nelle sue capacità artistiche.

La Pettinelli ha sottolineato quanto rifarebbe la stessa scelta fatta a settembre, scegliendo Nicolò per la sua squadra: “Ti ho scelto a settembre e ti sceglierei di nuovo mille volte perché sei speciale e vorrei che non dimenticassi mai il tuo valore. Ti voglio bene e sai dove trovarmi se hai bisogno”. Il messaggio si conclude con un’immagine significativa accompagnata dalla frase “sei e sarai per sempre Amici 24”, un chiaro segnale dell’impronta che Nicolò ha lasciato nel programma.

Il sentimento generale tra il pubblico e i professori è che ci sia stata un’incongruenza nelle dinamiche che hanno portato all’eliminazione di Nicolò. Mentre Anna Pettinelli ha scelto un tono affettuoso per commentare un verdetto che contesta nei fatti, il pubblico ha reagito in maniera più decisa, manifestando il proprio dissenso. Ora, per Nicolò, inizia una nuova avventura fuori dalla scuola, ma con la consapevolezza di aver già conquistato il cuore di molti.