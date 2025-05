‘’Cancellato…’’. Cala il sipario sullo sfortunato programma. La conduttrice messa alla porta

**Mediaset** ha preso una drastica decisione: un programma televisivo è stato definitivamente cancellato. Questo provvedimento si è reso necessario a causa dei risultati insoddisfacenti degli **ascolti tv**. **Pier Silvio Berlusconi** ha quindi optato per questa scelta inevitabile per fronteggiare la situazione. Le speranze per il futuro del programma erano ormai minime, e di conseguenza Mediaset ha deciso di porre fine alla sua messa in onda. Questo ha rappresentato una grande delusione, soprattutto considerando che le aspettative iniziali erano ben diverse. “Voi quattro tornate a casa”. The Couple, l’annuncio improvviso nel bel mezzo della diretta

Mediaset e la cancellazione di **The Couple**

La trasmissione **The Couple**, condotta da **Ilary Blasi**, è stata eliminata dai palinsesti. Il programma, che avrebbe dovuto premiare la coppia vincitrice con un milione di euro, ha registrato ascolti mediocri, portando così Mediaset a prendere questa decisione drastica.

**Amedeo Venza**, noto influencer, ha anticipato la notizia: “Dopo gli ascolti disastrosi, **The Couple** viene cancellato dai palinsesti per la prossima stagione televisiva!”. Non è noto come abbia reagito **Ilary Blasi**, che certamente sperava in risultati migliori. La sua avventura con questo show si conclude dopo una sola edizione.

La conclusione anticipata di **The Couple** è prevista per domenica 11 maggio, con la finale che decreterà la coppia vincitrice. Dopo di che, calerà il sipario sul programma, a meno di improbabili cambiamenti nei prossimi mesi.