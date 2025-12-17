“Si sono sposati”. Bianca Berlinguer e Mauro Corona, l’annuncio in diretta. Ma qualcosa non torna

Durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca, è stata mostrata ai telespettatori una fotografia digitale che ritrae l’alpinista e scrittore Mauro Corona e la conduttrice Bianca Berlinguer in abiti da sposi. Si tratta di un’immagine generata dall’intelligenza artificiale, priva di autenticità, creata con un algoritmo avanzato capace di realizzare immagini realistiche ma artificiali.

Un’immagine digitale realistica ma non autentica

La fotografia riproduce la classica posa matrimoniale con Mauro Corona nel tradizionale abito da sposo e Bianca Berlinguer con un elegante vestito bianco. Nonostante il realismo estetico e la qualità dei dettagli, l’immagine è frutto di una simulazione artificiale e non corrisponde a un evento reale. I due personaggi, noti per il loro rapporto televisivo caratterizzato da battibecchi affettuosi e reciproca stima, non hanno contratto matrimonio e la natura fittizia dello scatto è stata chiaramente specificata durante la trasmissione.

Reazioni nello studio televisivo

La proiezione della foto ha creato un clima di leggerezza e divertimento all’interno dello studio. Gli ospiti e gli opinionisti hanno reagito con risate e stupore per la qualità della simulazione digitale. Anche Bianca Berlinguer ha accolto con professionalità e un sorriso l’ironia dell’episodio, dimostrando come la televisione possa integrare strumenti tecnologici innovativi per creare momenti di empatia e coinvolgimento con il pubblico.

L’intelligenza artificiale come strumento per l’intrattenimento

L’uso di immagini generate dall’intelligenza artificiale in contesti televisivi non rappresenta solo un espediente comico, ma riflette una tendenza crescente nell’industria dei media. L’AI si sta affermando come uno strumento versatile per la produzione di contenuti visivi, capace di supportare non solo effetti speciali complessi ma anche creazioni rapide e giocose. Questo caso dimostra come l’innovazione digitale possa integrarsi in modo spontaneo e funzionale nel palinsesto, contribuendo ad alleggerire il tono dei dibattiti e ad attrarre l’attenzione del pubblico.