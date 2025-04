“Solo lei…”. Funerali papa Francesco, Melania Trump elegantissima ma a modo suo: così ha rotto il protocollo

In occasione dei funerali di Papa Francesco, una cerimonia che ha attirato l’attenzione di figure di spicco da tutto il mondo, è stato seguito un rigoroso dress code imposto dalla Santa Sede. Tra i partecipanti, l’ex First Lady Melania Trump si è distinta per il suo stile impeccabile e la scrupolosa osservanza delle regole stabilite.

Arrivata in Italia insieme al marito Donald Trump, Melania ha onorato l’atmosfera solenne con un coat dress doppiopetto nero, caratterizzato da una linea avvitata e un orlo lungo, firmato Dolce & Gabbana. Il suo abbigliamento, arricchito da un velo e guanti in pizzo neri, ha richiamato l’eleganza della First Lady cattolica Jacqueline Kennedy, sottolineando così un legame storico e culturale.

Melania Trump: Un Look Curato e Unico

Sebbene Melania Trump abbia aderito perfettamente al protocollo vaticano, ha mantenuto la sua firma personale attraverso piccoli dettagli. Le calzature, i tradizionali stiletti neri in vernice, hanno rappresentato un elemento di stile e coerenza personale, una scelta che ha reso la sua presenza unica, pur rispettando il contesto formale.

Un’altra scelta che ha colpito gli osservatori è stata l’assenza dei collant neri velati, generalmente considerati obbligatori in tali occasioni. Melania ha optato per un approccio moderno alla sobrietà, indossando invece un crocifisso, un accessorio semplice ma significativo e in armonia con l’evento.

In sintesi, la partecipazione di Melania Trump ai funerali di Papa Francesco è stata caratterizzata da una perfetta sintesi tra rispetto delle norme e fedeltà al proprio stile. Anche i social media hanno notato e apprezzato la sua eleganza, evidenziando come, nonostante piccole deviazioni dal protocollo, l’ex First Lady abbia saputo affrontare la cerimonia con classe e compostezza.