“Solo un pelo incarnito nell’inguine”. Lo dimettono, poi la scoperta shock: una malattia devastante 

Un piccolo gonfiore, inizialmente scambiato per un semplice pelo incarnito, ha stravolto la vita di Kevin Hyde, un postino britannico di 49 anni. Dopo anni di diagnosi errate, è emersa una verità devastante: un tumore raro e aggressivo. Questa vicenda ha sollevato un’ondata di solidarietà e critiche verso il sistema sanitario.

Hyde ha notato per la prima volta il nodulo nel 2018. Nonostante il dolore intenso, il suo medico lo aveva rassicurato, prescrivendogli antibiotici. Tuttavia, la condizione è rimasta invariata fino al 2023, quando una PET ha rivelato la presenza di un sarcoma epitelioide. Durante questo periodo, i sintomi si sono aggravati, ma la pandemia ha ulteriormente ritardato la diagnosi. Solo nel 2022 è stata effettuata un’ecografia, e la diagnosi definitiva è arrivata nel luglio 2023, quando il tumore aveva raggiunto i nove centimetri.

La chirurgia, prevista per la fine del 2023, è stata posticipata a gennaio 2024. Nonostante l’intervento, il cancro ha raggiunto il quarto stadio, diffondendosi alla colonna vertebrale e ai muscoli. Il sarcoma epitelioide al quarto stadio è difficile da trattare. Sei cicli di chemioterapia non hanno impedito l’avanzamento della malattia, anche se la mobilità di Hyde non è ancora compromessa.

I test genetici hanno individuato mutazioni specifiche suscettibili a terapie mirate, non ancora approvate nel Regno Unito. La famiglia sta cercando soluzioni all’estero, avviando una campagna GoFundMe per raccogliere fondi per le cure. La raccolta fondi ha già raggiunto 31.000 delle 35.000 sterline necessarie. «Vogliamo dare a Kevin più tempo con la sua famiglia e gli amici», ha dichiarato la moglie, sottolineando l’importanza del sostegno collettivo.