Dopo oltre dieci anni di detenzione, Alberto Stasi è stato dichiarato ufficialmente uomo libero dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha disposto la sua scarcerazione e l’affidamento ai servizi sociali. La decisione è stata presa accogliendo la richiesta supportata dal parere favorevole della Procura Generale di Milano.

La scarcerazione di Stasi avviene in un momento cruciale per il caso di Garlasco, che continua a suscitare interesse mediatico e giudiziario. Nelle settimane recenti, la Procura di Pavia ha concluso l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, identificato dagli inquirenti come presunto responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, consumatosi il 13 agosto 2007. Questo passaggio ha riacceso il dibattito su una delle vicende più controverse della giustizia italiana degli ultimi decenni.

Il percorso giudiziario di Stasi e l’affidamento ai servizi sociali

La vicenda di Alberto Stasi è iniziata con la condanna definitiva a 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Stasi ha sempre respinto le accuse, dichiarandosi innocente in tutte le fasi processuali.

Il Tribunale di Sorveglianza ha ufficializzato la fine del periodo carcerario di Stasi, che negli ultimi mesi aveva beneficiato del regime di semilibertà. La scarcerazione definitiva dal carcere di Bollate è stata accompagnata dall’ordine di affidamento ai servizi sociali presso l’azienda dove Stasi ricopre il ruolo di responsabile amministrativo da tempo, valorizzando così il percorso di reinserimento e la stabilità lavorativa raggiunta.

Il ruolo della Procura Generale di Milano

Essenziale è stato il parere positivo della Procura Generale di Milano, che attualmente sta valutando anche la richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Stasi come unico responsabile dell’omicidio di Garlasco. Per il futuro, Stasi ha scelto di non fare ritorno a Garlasco. Ha deciso infatti di affittare un’abitazione in un comune dell’hinterland milanese, evitando così l’attenzione mediatica che ha caratterizzato per anni la sua vicenda giudiziaria.

Un gesto di solidarietà all’uscita dal carcere

Al momento della scarcerazione, Stasi ha compiuto un gesto di solidarietà verso gli altri detenuti, portando con sé solo gli effetti personali essenziali e lasciando alcuni beni acquistati durante la detenzione, come un frigorifero e un ventilatore.

Si chiude così un capitolo durato dieci anni e sei mesi. Mentre il caso Garlasco resta ancora aperto sotto il profilo giudiziario, per Alberto Stasi si apre una nuova fase della vita da uomo libero, in attesa di eventuali sviluppi che potrebbero modificare ulteriormente il quadro processuale.