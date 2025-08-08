“Trafitto a morte durante il safari”. Milionario, in vacanza con la famiglia, morto in pochi istanti

Un viaggio in Africa, nato come una nuova avventura di caccia, si è trasformato in tragedia per un milionario statunitense. Durante una battuta di caccia nel Limpopo, Sudafrica, un enorme bufalo ha trafitto e ucciso all’istante l’uomo, colto di sorpresa da una delle specie più pericolose del continente. L’incidente è stato confermato dalla compagnia che aveva organizzato l’escursione, Coenraad e Vermaak Safari, la quale ha descritto l’evento come devastante.

“Con profonda tristezza confermiamo la scomparsa del nostro cliente e amico Asher Watkins”, si legge nella nota ufficiale. Il bufalo responsabile dell’attacco non ha riportato ferite ed è rimasto indisturbato nella riserva, aggravando il senso di sgomento per la morte improvvisa del 52enne. L’uomo era accompagnato da una guida professionista e un esperto tracciatore durante la caccia.

Il milionario ucciso da un bufalo durante il safari

La famiglia di Watkins, composta dalla madre Gwen, il patrigno e il fratello Amon, si trovava a pochi chilometri di distanza in un lodge safari, ignara della tragedia in corso. Watkins era a capo del Watkins Ranch Group, un’agenzia immobiliare specializzata nella vendita di ranch di lusso negli Stati Uniti. Era noto nel Dallas Safari Club e mostrava apertamente la sua passione per la caccia sui social media.

Nato a Dallas, Watkins aveva consolidato la sua attività familiare legata all’allevamento e alla caccia, vivendo una vita immersa nella natura selvaggia americana e africana. La sua ex moglie, Courtney, con cui aveva una figlia, Savannah, ha espresso pubblicamente il proprio dolore per la perdita, condividendo una foto d’epoca e descrivendo lo stato di shock e dolore che la famiglia sta attraversando.

La vicenda evidenzia la crudezza di una morte improvvisa, avvenuta nel cuore della natura selvaggia africana. Watkins aveva fatto della caccia una parte centrale della sua vita, ma è stato proprio un animale selvatico a porre fine alla sua esistenza.