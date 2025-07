“Trovata morta così a 20 anni”. Lutto choc per il principe William e tutta la Famiglia reale: una tragedia vera

Un grave lutto ha colpito la famiglia reale britannica con la morte di una giovane parente di soli 20 anni, trovata senza vita all’interno della proprietà di famiglia a Norton, nel Wiltshire. Il tragico evento, avvenuto il 14 luglio, ha lasciato sgomenta la comunità locale e l’opinione pubblica nazionale. La giovane era in procinto di partire per una vacanza con amici quando è stata rinvenuta dal madre e dalla sorella, accanto a un’arma da fuoco.

Le autorità locali, secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, escludono al momento il coinvolgimento di terzi. La polizia del Wiltshire ha definito la morte come “non sospetta”, pur confermando l’apertura di un’indagine ufficiale dal tribunale del coroner di Wiltshire e Swindon. Alla data odierna non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali né dalla famiglia di Rosie Jeanne Roche Burke, ventenne cugina dei principi William e Harry, né dai rappresentanti della casa reale.

Lutto nella famiglia reale britannica: morta a soli 20 anni

Rosie Roche era nipote di Derek Long, zio materno della principessa Diana, e faceva parte della vasta rete di parenti acquisiti e consanguinei della famiglia Windsor. Pur non ricoprendo ruoli pubblici, la giovane era conosciuta per la sua riservatezza e dedizione agli studi: frequentava l’Università di Durham, iscritta alla facoltà di Letteratura Inglese.

Il dolore della famiglia è stato espresso attraverso un necrologio pubblicato sullo Yorkshire Post, che ha descritto Rosie come una persona profondamente amata: “Rosie Jeanne Burke, deceduta lunedì 14 luglio 2025. Figlia adorata di Hugh e Pippa, sorella straordinaria di Archie e Agatha, nipote di Derek e Rae Long”. Questo ritratto intimo sottolinea la portata della perdita.

Resta ancora da chiarire la dinamica esatta del decesso. Sebbene non vi siano indagini per omicidio, non si esclude la possibilità di un gesto volontario, forse dettato da un momento di fragilità. Il silenzio mantenuto dalla famiglia reale sembra voler rispettare il dolore privato, che, sebbene non coinvolga direttamente la linea di successione, colpisce profondamente gli affetti più stretti del principe William e del principe Harry.