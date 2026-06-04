“Trovato così”. Scomparso da ore, le ricerche disperate in Italia: arriva l’annuncio

La scomparsa di un uomo di 44 anni residente a Mazzano, in provincia di Brescia, ha generato nelle ultime ore un’intensa mobilitazione delle forze dell’ordine e dei familiari. Dopo ore di ricerche serrate, il tragico epilogo è arrivato con il ritrovamento del corpo senza vita in un’area rurale.

Le operazioni di ricerca, attivate immediatamente dopo la denuncia di allontanamento presentata dai parenti nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, sono state coordinate dalla Prefettura di Brescia con l’impiego di carabinieri e vigili del fuoco.

Coordinamento delle ricerche e analisi delle immagini di sorveglianza

Il piano provinciale per il ritrovamento delle persone scomparse ha visto un contributo fondamentale dalle telecamere di sorveglianza, che hanno documentato il passaggio dell’auto del 44enne in una zona specifica. Da quel momento, le attività investigative si sono concentrate nei pressi della Tangenziale Sud, tra Mazzano e la frazione di Ciliverghe.

Il corpo è stato individuato in mattinata nei campi e nei boschi che costeggiano la zona indicata dalle immagini. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche e della Compagnia dei Carabinieri di Brescia per eseguire rilievi accurati e raccogliere ogni elemento utile a ricostruire le ultime ore della vittima.

Primi accertamenti e ipotesi in corso

Dai primi esami non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. Al momento, gli investigatori escludono la presenza di terzi coinvolti e indicano come ipotesi più probabile un gesto volontario. Saranno comunque gli approfondimenti disposti dall’autorità giudiziaria a chiarire con precisione le cause e le circostanze della morte.