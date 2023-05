A casa non c’è nessuno ad eccezione del cagnolino, quando il telefono squilla…

Durante una tranquilla giornata in una casa in campagna, non c’è nessuno ad eccezione di un adorabile e fedele cane. La casa è silenziosa e il cane, unico “padrone di casa” in quel momento, gironzola tra le stanze con la sua personalità vivace e curiosa.

Improvvisamente, suona il telefono ed il cane non tarda a farsi avanti e risponde: “bau” e dall’altra parte del telefono qualcuno confuso dice: “cosa ha detto”? E il cane ancora una volta: “Bau”. Ma la persona continua: “non capisco, può ripetere?” e il cane: “BAU, B di Bologna, A di Ancona, U di Urbino!”