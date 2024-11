A casa senti freddo anche con 20 gradi? Ecco perché e come sentir caldo in poche mosse

Con l’arrivo dell’inverno, capita spesso di percepire freddo in casa anche quando il termometro segna oltre i 20 gradi. Ma come si spiega questa sensazione di freddo persistente, nonostante una temperatura apparentemente confortevole? E perché, anche con i termosifoni accesi e il termostato impostato a 20 gradi, ci sembra comunque di tremare? Questo fenomeno, più comune di quanto si pensi, ha spiegazioni che spaziano tra scienza, fisiologia e psicologia. Vediamo insieme le possibili cause e alcuni suggerimenti per migliorare la situazione.

La temperatura ambiente: non tutto è come sembra

I 20 gradi indicati dal termostato possono ingannare. La nostra percezione del calore è influenzata da vari fattori oltre alla semplice temperatura, come i materiali della casa, il livello di umidità e le correnti d’aria. Tutti questi elementi giocano un ruolo fondamentale nel determinare il comfort termico di una stanza.

Comfort termico e isolamento

L’isolamento è uno degli aspetti principali da considerare. In molte abitazioni, le pareti, le finestre o il tetto non trattengono adeguatamente il calore, causando una dispersione dell’energia termica. Ecco perché, anche se il termostato segna 20 gradi, le superfici della casa possono risultare fredde al tatto.

Pareti poco isolate: se al tatto risultano fredde, probabilmente l’isolamento è insufficiente, e il freddo esterno riesce a penetrarle.

se al tatto risultano fredde, probabilmente l’isolamento è insufficiente, e il freddo esterno riesce a penetrarle. Finestre: vetri singoli o telai usurati permettono l’ingresso di aria fredda e la fuoriuscita del calore interno.

vetri singoli o telai usurati permettono l’ingresso di aria fredda e la fuoriuscita del calore interno. Pavimento: un pavimento non isolato, soprattutto nelle case a piano terra o prive di seminterrato riscaldato, assorbe il calore, aumentando la sensazione di freddo.

L’umidità: un fattore chiave

Il livello di umidità incide notevolmente sulla percezione del freddo. Un’aria troppo secca, comune durante l’inverno a causa del riscaldamento, accentua la sensazione di freddo disidratando la pelle. Al contrario, un’umidità eccessiva può rendere l’ambiente opprimente e far raffreddare le superfici, peggiorando il comfort termico. L’ideale è mantenere un’umidità tra il 40% e il 60%, utilizzando un umidificatore o un deumidificatore per regolare il livello a seconda delle necessità.

Correnti d’aria: nemiche del calore

Le correnti d’aria fredda, spesso provenienti da fessure attorno a finestre e porte, possono ridurre rapidamente la temperatura percepita, anche se l’ambiente sembra riscaldato. Controllare e sigillare queste aperture è essenziale per evitare dispersioni di calore.

Influenze fisiche e mentali

Anche il nostro corpo e la mente giocano un ruolo nella percezione del freddo. Fattori come stress, stanchezza o particolari condizioni di salute possono rendere più difficile per il corpo mantenere una temperatura interna stabile. Con l’età, il metabolismo rallenta e si produce meno calore corporeo, rendendo più frequente la sensazione di freddo, soprattutto nelle donne, che per motivi ormonali tendono a percepirlo maggiormente rispetto agli uomini. Inoltre, l’umore influisce sul comfort: un ambiente accogliente e uno stato mentale rilassato possono migliorare la percezione della temperatura.

Suggerimenti per migliorare il comfort termico

Ora che conosci i motivi per cui puoi sentirti freddo anche a 20 gradi, ecco alcune strategie per rendere la casa più calda e accogliente:

Tende spesse: bloccano il freddo proveniente dalle finestre, soprattutto durante la notte. Tappeti: oltre a essere decorativi, isolano il pavimento e forniscono una superficie più calda per i piedi. Illuminazione e candele: creano un’atmosfera più calda e accogliente, migliorando la percezione del calore. Vestiti adeguati: materiali come la lana aiutano a trattenere il calore corporeo; indossare strati sovrapposti è più efficace che aumentare il riscaldamento. Ottimizza il riscaldamento: controlla che i termosifoni funzionino correttamente e valuta l’installazione di un cronotermostato per regolare la temperatura in base agli orari e alle stanze occupate.

Infine, ricorda che migliorare l’isolamento della casa è un investimento a lungo termine che non solo garantisce un comfort maggiore ma riduce anche le spese energetiche.