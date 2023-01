A fuoco un palazzo, feriti e intossicati

Una scena devastante. A fuoco tre appartamenti nel centro di Portici: evacuato il palazzo, intossicati residenti e poliziotti. Pochi minuti dopo le 21 gli appartamenti in parco Schiano, quarta traversa via Libertà, sono andati a fuoco per motivi ancora da accertare.



Violente fiamme si sono innalzate dalla palazzina intrappolando in casa i residenti e creando panico e caos in zona. Non sono chiare le cause dell’incendio, ma non si esclude un corto circuito che ha generato il principio d’incendio fuori a un balcone attorno alle 20:30. Le fiamme hanno interessato una persiana che, con un effetto domino, avrebbe coinvolto una caldaia.



Sul posto sono giunti gli agenti della polizia Municipale, i vigili del Fuoco, la polizia di Stato, i carabinieri, la protezione civile.