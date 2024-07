Abbandono di animali, “tolleranza zero”. Ecco le pene previste dal nuovo Codice della Strada. Il commovente VIDEO di un cane disperato

Finalmente una buona notizia per gli amanti degli animali e per chi si batte per i diritti delle nostre amate bestiole! Il Senato è in procinto di approvare una norma che inasprisce le pene per chi si macchia dell’odioso reato di abbandono di animali. Un atto crudele e incivile che, purtroppo, è ancora troppo diffuso nel nostro Paese. Ma ora, chi abbandonerà il proprio animale potrà pagare caro il proprio gesto, con pene che, nel caso in cui l’animale lasciato per strada provochi incidenti, potranno arrivare fino a 7 anni di carcere e al ritiro della patente.

Il nuovo Codice della Strada, attualmente in discussione al Senato, prevede misure drastiche per combattere questo malcostume. Ricordiamo che l’abbandono di animali domestici è già riconosciuto come un reato penale, con ammende che possono arrivare fino a 10.000 Euro e con l’arresto fino a un anno per i colpevoli. Tuttavia, le nuove normative propongono un ulteriore giro di vite: oltre alle pene già previste, saranno applicate anche le pene comminate per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi a chi mette in pericolo gli automobilisti abbandonando il proprio animale sulle strade o nelle loro vicinanze.

L’abbandono di animali non è solo un atto di crudeltà verso le povere bestiole, ma rappresenta anche un grave pericolo per la sicurezza stradale. Animali spaventati e disorientati possono causare incidenti con gravi conseguenze. Con queste nuove norme, si spera di porre un freno a questi gesti disumani e di garantire maggiore sicurezza sulle nostre strade.

Che sia un segnale forte per tutti: abbandonare un animale non solo è un atto vergognoso, ma ora può costare caro. La lotta per i diritti degli animali fa un importante passo avanti, e chi continua a macchiarsi di questi reati dovrà fare i conti con la giustizia.