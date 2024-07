Abusi su minori, l’inchiesta shock sugli istituti statali e religiosi: 200mila casi

La Nuova Zelanda è scossa da una rivelazione scioccante: circa 200 mila bambini, giovani e adulti sono stati vittime di abusi per decenni negli orfanotrofi, nelle case famiglia, negli ospedali psichiatrici e in altre istituzioni statali e religiose. Questa drammatica realtà è emersa grazie a un’inchiesta pubblica durata sei anni, che ha gettato luce su una pagina oscura della storia neozelandese.

L’indagine ha analizzato le cure fornite a circa 650mila neozelandesi dal 1950 al 2019, rivelando un quadro agghiacciante di violenze e negligenze. I risultati dell’inchiesta sono devastanti: gli autori del rapporto hanno descritto gli abusi diffusi nelle istituzioni sanitarie statali e religiose come una “catastrofe nazionale impensabile” che ha causato “danni inimmaginabili”.

Le testimonianze shock

Le testimonianze raccolte durante l’inchiesta dipingono un quadro di sofferenza e disperazione, dove coloro che avrebbero dovuto essere protetti e curati sono stati invece vittime di un sistema che ha fallito nel modo più tragico. I dettagli degli abusi sono così terribili da sembrare appartenere a un incubo, ma purtroppo rappresentano la realtà vissuta da migliaia di neozelandesi.

Questo rapporto non è solo un atto d’accusa contro le istituzioni coinvolte, ma rappresenta anche un appello alla giustizia e alla riforma. È necessario un cambiamento radicale per garantire che tali atrocità non si ripetano mai più. La Nuova Zelanda deve ora affrontare le conseguenze di questa catastrofe nazionale, ascoltare le voci delle vittime e intraprendere azioni concrete per sanare le ferite e ristabilire la fiducia nelle sue istituzioni.

La strada verso la giustizia è lunga e complessa, ma è fondamentale che il paese non dimentichi queste vittime e lavori senza sosta per riparare i danni causati da decenni di abusi.