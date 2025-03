Ogni automobilista italiano conosce bene l’impatto delle accise sulla benzina. Queste imposte indirette, applicate all’acquisto del carburante, rappresentano un vero e proprio fardello economico, incidendo per oltre la metà sul prezzo finale alla pompa. Molte di esse risalgono ad eventi storici passati, mentre altre sono più recenti, ma tutte hanno lo stesso effetto: pesano sul portafoglio. Il prezzo del carburante si compone di tre elementi: il costo di produzione, distribuzione e margine per l’azienda; l’IVA; e infine le accise, che insieme all’IVA coprono più della metà del prezzo della benzina (58,2%) e del diesel (51,1%). Ma quali sono queste accise e quanto ammontano? Ecco una panoramica completa.



Facciamo chiarezza sulle accise: in Italia ne abbiamo esattamente 19. Eccone alcune:

1. Guerra d’Etiopia 1935-1936 (0,000981€)

2. Crisi di Suez 1956 (0,00723 €)

3. Ricostruzione post disastro del Vajont 1963 (0,00516 €)

4. Post alluvione di Firenze (0,00516 €)

5. Post terremoto del Belice 1968 (0,00516 €)

6. Dopo terremoto del Friuli 1976 (0,0511 €)

7. Dopo terremoto Irpinia 1980 (0,0387 €)

8. Missione ONU in Libano 1982 (0,106 €)

9. Guerra in Bosnia 1995 (0,0114 €)

10. Contratto autoferrotranvieri 2004 (0,02 €)

11. Autobus ecologici 2005 (0,0005 €)

12. Emergenza terremoto Abruzzo 2009 (0,0051 €)

13. Finanziamenti culturali 2011 (0,0071 – 0,0055 €)

14. Gestione immigrati crisi libica 2011 (0,04 €)

15. Alluvioni Liguria e Toscana 2011 (0,0089 €)

16. Decreto Salva Italia 2011 (0,082 € per benzina, 0,113 € per diesel)

17. Terremoti Emilia 2012 (0,024 €)

18. Bonus gestori e riduzione tasse Abruzzo (0,005 €)

19. Decreto Fare, “Nuova Sabatini” 2014 (0,0024 €).

Ma perché a ogni campagna elettorale si promette sempre di ridurle o eliminarle senza mai farlo realmente? Secondo Al Volante, dal 1995 le accise sono state unificate in una somma unica, destinata a sostenere il bilancio statale. Di conseguenza, l’eliminazione di singole accise diventa complicata, minando la selettività di qualsiasi riduzione proposta. In questo contesto, le accise sono diventate una componente strutturale e difficilmente modificabile delle entrate statali.