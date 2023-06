Accordo tra i 27 Stati membri dell’Ue sul nuovo Patto sulla migrazione: un passo avanti per l’Europa

Nel Consiglio Ue Affari Interni è stato raggiunto un accordo tra i 27 Stati membri dell’Unione Europea per approvare due pacchetti legislativi cruciali sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell’asilo. Queste norme costituiscono un importante mosaico di misure che compongono il nuovo Patto sulla migrazione. Con il via libera dei 27 Stati membri, il Consiglio ha stabilito il suo mandato negoziale, che richiederà la ricerca di una posizione comune con il Parlamento Europeo per ottenere l’approvazione definitiva. La questione finale da risolvere riguardava la definizione di Paesi terzi sicuri, dove sarà possibile inviare i migranti che non ottengono lo status di asilo.



Il Patto per le migrazioni e l’asilo è stato approvato nonostante il voto contrario della Polonia e dell’Ungheria e l’astensione di Malta, Lituania, Slovacchia e Bulgaria. L’Italia ha invece votato a favore dell’accordo. Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha commentato: “L’Italia ha ottenuto il consenso su tutte le proposte avanzate nel corso del Consiglio odierno. In particolare, abbiamo evitato l’ipotesi che l’Italia e gli altri Stati membri di primo ingresso venissero pagati per trattenere i migranti irregolari nei propri territori. L’Italia non sarà il centro di accoglienza degli immigrati per conto dell’Europa”.



La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha commentato su Twitter: “L’accordo odierno tra gli Stati membri sulle nuove norme in materia di migrazione è una buona notizia. Il Parlamento europeo accoglie con favore questa svolta ed è pronto ad avviare immediatamente i negoziati per raggiungere un accordo prima della fine del mandato. Possiamo trovare un modo per andare avanti”.



Il vicepresidente della Commissione Europea, Margaritis Schinas, ha dichiarato: “Abbiamo dimostrato di non arrenderci. Dopo anni di fallimenti, abbiamo dimostrato che l’Europa può ottenere risultati in materia di migrazione”. La conclusione di questo accordo rappresenta un passo significativo verso una politica comune dell’UE in materia di migrazione e asilo, che cerca di affrontare in modo coordinato e solidale le sfide legate ai flussi migratori nel continente.



Nonostante le divisioni e le difficoltà incontrate lungo il percorso, i leader europei hanno dimostrato un impegno rinnovato per trovare soluzioni condivise. L’approvazione del Patto sulla migrazione è un segnale importante che l’UE sta lavorando per affrontare le questioni migratorie in modo più efficace, considerando sia le esigenze di sicurezza che i principi umanitari. Ora si aprono le trattative con il Parlamento Europeo per raggiungere un accordo definitivo prima della fine del mandato, al fine di mettere in atto le nuove norme e garantire una gestione più efficace e coordinata dei flussi migratori.



L’accordo raggiunto rappresenta un passo importante verso una maggiore solidarietà e responsabilità condivisa tra gli Stati membri dell’UE. Il Patto sulla migrazione si propone di stabilire un equilibrio tra la tutela dei diritti dei migranti e la necessità di gestire in modo ordinato e sicuro i flussi migratori. Tra le misure proposte vi sono procedure di asilo più rapide ed efficienti, un migliore coordinamento tra gli Stati membri nell’identificazione dei Paesi terzi sicuri e il rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine e di transito.



Tuttavia, resta ancora molto lavoro da fare. Durante i negoziati con il Parlamento Europeo, saranno necessari compromessi e discussioni per raggiungere un consenso su diversi punti controversi. È fondamentale trovare un equilibrio tra l’obiettivo di gestire i flussi migratori in modo responsabile e umanitario e le preoccupazioni legate alla sicurezza e alla sovranità nazionale.



L’Europa si trova di fronte a sfide complesse e urgenti in materia di migrazione, e la necessità di una risposta comune e solidale è cruciale. L’accordo raggiunto rappresenta un passo avanti, ma sarà importante mantenere un dialogo aperto e continuare a lavorare insieme per affrontare le sfide attuali e future legate alla migrazione.



In conclusione, l’accordo raggiunto tra i 27 Stati membri dell’UE sulle nuove norme in materia di migrazione rappresenta un passo significativo verso una politica comune dell’UE sull’immigrazione e l’asilo. Nonostante le differenze e le difficoltà incontrate lungo il percorso, l’UE dimostra di essere determinata a trovare soluzioni condivise per affrontare le sfide migratorie in modo coordinato e solidale. Ora, con i negoziati che si aprono con il Parlamento Europeo, si cercherà di raggiungere un accordo definitivo al fine di mettere in pratica le nuove norme e garantire una gestione più efficace e umanitaria dei flussi migratori.