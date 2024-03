La classifica delle acque minerali: ecco le migliori secondo Altroconsumo. E non mancano le sorprese

L’acqua minerale che viene bevuta dai consumatori non è sempre “uguale”, né per qualità, né per proprietà. È utile dunque una guida per poter orientarsi tra le decine di acque minerali in bottiglia che riempiono gli scaffali dei supermercati. A questo proposito, Altroconsumo ha stilato una minuziosa classifica, analizzando ben 79 tipi diversi di acqua minerale naturale, effervescente e frizzante.

In particolare, gli esami di laboratorio commissionati da Altroconsumo sono stati effettuati su 37 marche di acque minerali naturali, 13 effervescenti naturali e 29 frizzanti. Il risultato a sorpresa è che la migliore acqua minerale in bottiglia è anche una tra quelle più economiche da acquistare. I parametri utilizzati per stilare la classifica sono molteplici. A cominciare da quanto c’è scritto sulle etichette sul contenuto di sali minerali: il cosiddetto residuo fisso.

Le migliori acque minerali: il test

Nelle acque minerali il residuo fisso è un parametro importante perché permette di classificarle e di sceglierle in base alle proprie esigenze. Tra i sali minerali più importanti vi sono il calcio, il magnesio e il sodio, oltre ai carbonati, bicarbonati, cloruri, solfati, nitrati, potassio. Test di Altroconsumo che però ha controllato anche la possibile presenza di metalli quali alluminio, nichel, manganese e arsenico. Interessante anche la misurazione del peso della plastica utilizzata per ogni litro d’acqua, e se essa sia composta da materiali rinnovabili o riciclabili.

Le migliori acque minerali: la classifica

Dunque, nella classifica stilata da Altroconsumo, la migliore acqua minerale naturale risulta essere l’acqua Smeraldina naturale, con la valutazione “qualità ottima” (Prezzo medio: 0,47 € a bottiglia). Seguono poi, Recoaro (Prezzo medio: 0,30 € a bottiglia); San Bernardo (Prezzo medio: 0,47 € a bottiglia); Santacroce (Prezzo medio: 0,40 € a bottiglia); Eva (Prezzo medio: 0,33 € a bottiglia).

Tra le acque effervescenti naturali, la migliore risulta l’acqua Uliveto (Prezzo medio: 0,51 € a bottiglia), seguita da Lete (Prezzo medio: 0,38 € a bottiglia); Sangemini (Prezzo medio: 0,80 € a bottiglia); Grazia (Prezzo medio: 0,26 € a bottiglia); Santagata (Prezzo medio: 0,32 € a bottiglia). Tra le acque frizzanti, infine, la migliore risulta essere la Boario (Prezzo medio: 0,30 € a bottiglia), seguita da Eva frizzante (Prezzo medio: 0,31 € a bottiglia); Sorgesana leggermente frizzante (Prezzo medio: 0,27 € a bottiglia); Rocchetta Brio Blu leggermente frizzante (Prezzo medio: 0,50 € a bottiglia); San Benedetto leggermente frizzante (Prezzo medio: 0,37 € a bottiglia).

