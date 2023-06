Adamo va dal signore:”posso farti una domanda?…”

Adam è in piedi davanti a Dio, pieno di curiosità, e gli rivolge alcune domande su Eva. La scena è surreale: l’uomo primordiale chiede spiegazioni al creatore stesso! Preparatevi a divertirvi con questa barzelletta che svela l’umorismo e la curiosità di Adamo riguardo alla sua compagna Eva. Siete pronti a scoprire quali domande Adamo ha in serbo per Dio?

Adamo va dal Signore.

Adamo: “Signore, posso farti una domanda?”.

Dio: “Dimmi pure figliolo”.

Adamo: “Perché hai fatto Eva così bella?”.

Dio: “Perché tu la potessi amare”.

Adamo: “E allora perché l’hai fatta così stupida?”.

Dio: “Perché lei potesse amare te!”