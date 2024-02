Il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa prematura di Carlotta Dessì, talentuosa giornalista di Mediaset, nota per il suo impegno e la sua passione nel campo dell’informazione e dell’approfondimento. A soli 35 anni, dopo una battaglia contro una grave malattia, Carlotta ci ha lasciati, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi, amici e quanti l’hanno seguita e apprezzata attraverso i programmi a cui ha lavorato, come “Pomeriggio 5” e “Fuori dal Coro”.

Carlotta Dessì, l’addio della giornalista: aveva una grave malattia

La notizia della sua scomparsa è stata data da Tgcom24, con un commovente messaggio in cui la Direzione e tutta la redazione esprimono il loro dolore e si stringono alla famiglia Dessì in questo momento di profonda tristezza. Negli ultimi mesi, Carlotta aveva condiviso il percorso della sua malattia sui social network, diventando simbolo di forza e resilienza. Il suo ritorno in televisione, accolta da Mario Giordano in sedia a rotelle, è stato un momento di grande emozione e di coraggio, un messaggio di speranza che ha toccato il cuore di molti. Nel video pubblicato, Carlotta esprimeva la sua determinazione a lottare senza mai arrendersi, sottolineando il sostegno e l’affetto ricevuti fin dal primo giorno di scoperta della malattia. “Non sono sola. Non lo sono mai stata”, scriveva Carlotta, raccontando di come fosse circondata da amore e supporto costante, fondamentali per affrontare le paure e le sfide della malattia. Il suo messaggio era un inno alla vita, alla speranza e alla lotta, un incoraggiamento a non mollare mai di fronte alle avversità.

L’ultimo post di Carlotta

E’ datato 12 gennaio l’ultimo post di Carlotta sui social ed è accompagnato dalla foto di un quadro regalatole da un’amica con su scritto “non temere”: rifletteva la sua filosofia di vita. Una vita cercata ed apprezzata anche nei momenti più difficili, dove la paura e la sofferenza rendono ancora più prezioso ogni attimo di serenità e gioia.