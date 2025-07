Addio a Claudia Adamo: oncologo spiega cause della malattia

Personaggi tv. Si è spenta Claudia Adamo, figura di rilievo nel servizio Rai Meteo, la cui malattia è stata illustrata da un oncologo. Riconosciuta per la sua presenza discreta e rassicurante, Claudia ha accompagnato quotidianamente il pubblico con professionalità e precisione. Tuttavia, dietro questa immagine pubblica si celava una difficile battaglia contro una malattia grave, combattuta lontano dai riflettori.

La scomparsa di Claudia Adamo e il quadro della malattia

Il 27 luglio, all’età di 51 anni, è venuta a mancare Claudia Adamo, volto noto del servizio Rai Meteo e responsabile nel settore della direzione Rai Pubblica Utilità. In passato, aveva anche lavorato per Sky Meteo 24. La malattia che l’ha colpita, nonostante i progressi medici, si è rivelata implacabile. La sua perdita rappresenta un lutto personale ma anche un’occasione per riflettere sulla persistenza del tumore come causa di mortalità, anche tra le persone in giovane età.

Aspetti emotivi e dati epidemiologici

Francesco Perrone, presidente dell’Associazione italiana medici oncologi (Aiom), ha evidenziato come la morte di una persona giovane e attiva abbia un impatto emotivo molto forte, che investe famiglia, amici e colleghi. Tuttavia, i dati epidemiologici forniscono segnali positivi: tra il 2006 e il 2021, in Italia, la mortalità per tumore nelle donne sotto i 50 anni è diminuita del 21%, mentre per gli uomini della stessa fascia d’età la riduzione è stata del 28%, segno dei progressi ottenuti in ambito terapeutico.

Le malattie oncologiche non rispondono però tutte allo stesso modo: il tumore al seno femminile ha registrato un calo della mortalità del 31%, mentre per gli uomini il tumore al polmone ha mostrato miglioramenti significativi. Al contrario, alcune neoplasie come il cancro al pancreas presentano ancora progressi limitati e frammentari. Perrone sottolinea l’importanza di continuare a investire nella ricerca per sviluppare nuove terapie efficaci.

