Il mondo della moda è in lutto per la scomparsa improvvisa di Davide Renne, il direttore creativo di Moschino, deceduto il 10 novembre 2023 a Milano. La notizia ha scosso l’intera industria, sorpresa dalla tragica perdita di un talento grandioso.

La maison Moschino ha emesso un comunicato stampa che riflette il dolore e lo sgomento dell’azienda: “È con profondo dolore e grande tristezza, Moschino annuncia che Davide Renne è mancato il 10 novembre 2023 a Milano. Davide ha assunto il ruolo di Direttore Creativo di Moschino solo pochi giorni fa, il 1° novembre 2023. Non ci sono parole per descrivere il dolore che stiamo vivendo in questo momento drammatico.” Renne sarebbe morto a seguito di un intervento chirurgico.

Massimo Ferretti ed il comunicato stampa di Moschino

Massimo Ferretti, presidente di Aeffe SpA, ha espresso le condoglianze: “Ancora non riusciamo a credere a quello che è successo. Con Davide, noi stavamo lavorando ad un progetto ambizioso, in un clima di entusiasmo e ottimismo per il futuro. Anche se è stato con noi solo per poco tempo, Davide ha saputo farsi subito amare e stimare. Oggi a noi resta la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici.”

Davide Renne, prima di assumere il ruolo di direttore creativo per Moschino, aveva una carriera illustre. Originario del Polimoda di Firenze, Renne aveva iniziato a coltivare la sua passione per la moda fin dalla giovane età. Nei suoi ricordi, aveva condiviso: “Mi sono accorto al liceo scientifico che, per qualche misterioso motivo, continuavo a disegnare abiti femminili.”

Davide Renne, da Alessandro Dell’Acqua a Gucci

Il suo percorso lo ha poi portato a lavorare con Alessandro Dell’Acqua, il suo primo maestro e mentore nella moda. Ha trascorso anche due decenni straordinari come head designer di womenswear presso Gucci, con gli ultimi otto anni fianco a fianco di Alessandro Michele.

La sua recente nomina come direttore creativo di Moschino aveva suscitato grande entusiasmo nell’industria della moda, evidenziando il suo talento e la sua capacità di innovazione. La sua improvvisa dipartita lascia un vuoto nel cuore della moda italiana e internazionale, mentre il settore piange la perdita di un creativo eccezionale.