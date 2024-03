Addio a Gigio Morra, il volto amato del cinema e della Tv

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Gigio Morra, attore napoletano di talento e versatilità, noto al grande pubblico per le sue memorabili interpretazioni in cinema, teatro e televisione. Morra, che ha affinato la sua arte studiando con Eduardo De Filippo e recitando per registi del calibro di Mario Martone, Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Matteo Garrone, Marco D’Amore e Lina Wertmüller, ci ha lasciati, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama artistico italiano.

La notizia della sua morte è stata comunicata dalla moglie, Lucia Mandarini, tramite un toccante messaggio su Facebook: “Il mio amore mi ha lasciato; era un uomo dolce, gentile e un grande attore. Mi ha lasciato nella più grande disperazione. Ti amerò per sempre”. Queste parole riflettono il dolore di chi ha condiviso la vita con un uomo eccezionale, non solo sul palcoscenico ma anche nella vita quotidiana.

Morra, la cui carriera è stata contraddistinta da una notevole poliedricità, ha avuto la fortuna di interpretare ruoli che lo hanno reso uno dei caratteristi più amati dal pubblico italiano. Dal bidello in Io speriamo che me la cavo a ruoli di spicco in film come Gomorra, Fortapàsc, Pericle il Nero, Il Sol dell’Avvenire, e Pinocchio, la sua capacità di immedesimazione ha sempre regalato interpretazioni indimenticabili. Ma la sua arte non si è limitata al grande schermo: Morra è stato anche un importante attore teatrale, avendo lavorato con Maurizio Scaparro, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo e Toni Servillo, mostrando una versatilità che pochi possono vantare.

Oltre al cinema e al teatro, Morra ha conquistato il cuore degli italiani anche attraverso il piccolo schermo, con partecipazioni in serie di grande successo come Un posto al sole, Il commissario Montalbano, Imma Tataranni, Doc – Nelle tue mani, Tutti pazzi per amore e I bastardi di Pizzofalcone. La sua scomparsa ha scatenato un’ondata di cordoglio sui social, con molti che hanno voluto rendere omaggio al suo talento e alla sua umanità. Tra questi, il Maestro Nicola Piovani che su X (ex Twitter) ha scritto: “Addio a Gigio Morra! Chi lo ha visto in teatro sa che grande artista era. Fai un sereno viaggio, carissimo Gigio!”.

Attore per caso, ma con un vero amore per il canto e la poesia, Morra ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, ricordato non solo per il suo talento ma anche per la sua gentilezza e umanità. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi lo ha amato, sia come artista che come persona.