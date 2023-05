Addio a Mariella Mengozzi, direttrice del Museo dell’Auto di Torino

È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Mariella Mengozzi, direttrice del Museo dell’Auto di Torino, a soli 60 anni a seguito di una breve malattia.



Emiliana di Forlì, Mengozzi ha costruito un notevole curriculum professionale che comprendeva ruoli di leadership in Gft, una storica azienda di abbigliamento torinese, Disney e Ferrari. Durante il suo periodo alla Ferrari, ha svolto funzioni inerenti al Marketing e alla Pianificazione Strategica, per poi assumere il ruolo di direttrice della business unit Maranello Experience, che include il Museo Ferrari di Maranello.



Nel 2018, Mengozzi è stata scelta tra 58 candidati per guidare il Museo dell’Auto di Torino, noto come Mauto. Durante il suo mandato, il museo ha acquisito riconoscimento internazionale, attirando l’attenzione di importanti media come il New York Times. La sua visione, focalizzata su rendere il Mauto un centro di cultura, ha reso il museo un luogo attraente non solo per gli appassionati di motori, ma anche per un pubblico più vasto.

Una malattia velocissima

Mengozzi è stata colpita da una malattia a novembre, negli ultimi mesi del suo mandato. In primavera, il Mauto ha aperto un bando per la ricerca del nuovo direttore.



La scomparsa di Mengozzi lascia un vuoto nel mondo dell’automobilismo e nel panorama culturale italiano. La sua dedizione al settore e il suo impegno per valorizzare la cultura dell’auto hanno avuto un impatto significativo sul Mauto e su tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei.



Ricordiamo con affetto Mariella Mengozzi, una figura di spicco nel settore dell’automobilismo, che ha dedicato la sua vita a portare avanti la passione e la cultura dell’auto in Italia e oltre. Ci uniamo al dolore dei suoi cari, dei suoi colleghi e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. La sua eredità continuerà a vivere nel Museo dell’Auto di Torino e nel cuore di chi l’ha conosciuta.