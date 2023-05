Il mondo del cinema è in lutto. Ray Stevenson, l’attore britannico noto per le sue molteplici interpretazioni sia sul grande schermo che in televisione, è morto all’età di 59 anni. Stevenson stava girando il suo ultimo film a Ischia quando ha accusato un malore che ha richiesto il suo ricovero all’ospedale Rizzoli dell’isola. Purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente e questa mattina, l’attore non è più riuscito a lottare.

Ray Stevenson, la cui carriera spazia da performance significative nella serie “Roma” prodotta dalla BBC/HBO, a ruoli in film di grande successo come Thor, aveva una presenza inconfondibile sullo schermo. Nella serie “Roma”, Stevenson aveva portato alla vita il personaggio di Tito Pullo, un ruolo che lo ha reso noto al grande pubblico.



Non solo il cinema, Stevenson aveva mostrato il suo talento anche nel mondo delle serie televisive. Aveva infatti partecipato a “Vikings”, e interpretato il pirata Barbanera nella serie “Black Sails”. Ma era anche un volto conosciuto dell’universo Marvel, avendo recitato nei film “Thor”, “Thor: The Dark World” e “Thor: Ragnarok” nei panni del personaggio di Volstagg, e avendo interpretato Frank Castle nel film “Punisher: War Zone”.



La sua versatilità si rifletteva anche nelle sue incursioni nel mondo di Star Wars. Stevenson, infatti, era stato scritturato per “Ahsoka”, una delle serie legate al franchise. Qui avrebbe interpretato un ex ammiraglio imperiale, un personaggio che avrebbe sicuramente arricchito la sua già impressionante filmografia. Inoltre, l’attore aveva già prestato la sua voce al personaggio di Gar Saxon, il comandante mandaloriano appartenente al clan Viszla, nelle serie animate “Star Wars: Clone Wars” e “Star Wars: Rebels”.



Oltre alla sua professione, Stevenson era conosciuto anche per la sua vita privata. Era stato sposato con l’attrice Ruth Gemmell dal 1997 al 2005. Da allora, aveva condiviso la sua vita con l’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, conosciuta sul set della serie “Roma”. La coppia ha avuto tre figli: Sebastiano Derek (2007), Leonardo George (2011) e Lodovico (2013).



La morte di Ray Stevenson lascia un vuoto nel mondo del cinema e della televisione. La sua assenza sarà sicuramente sentita da coloro che lo hanno conosciuto e ammirato come attore e come uomo. Con la sua scomparsa, perdiamo un grande talento e una personalità unica e carismatica. La sua eredità, tuttavia, vivrà nei personaggi che ha interpretato e nelle performance che ha lasciato al pubblico di tutto il mondo.