Il mondo della televisione e del cinema è in lutto per la scomparsa di Richard Moll, noto per il suo iconico ruolo di Nostradamus “Bufalo” Shannon nell’amatissima sitcom degli anni ’80 “Giudice di Notte” (conosciuta come “Night Court” nella versione originale). L’attore è deceduto il 26 ottobre all’età di 80 anni nella sua casa a Big Bear Lake, in California. La sua famiglia ha annunciato la triste notizia, senza rivelare le cause del decesso.

Richard Moll, alto ben 2,03 metri e con una stazza imponente, è stato un volto indimenticabile del mondo dello spettacolo. La sua carriera ha preso il via alla fine degli anni ’70, dopo che si era innamorato della recitazione al Will Geer Theatre, dove aveva iniziato a esibirsi in opere di Shakespeare. Tuttavia, è stato il suo ruolo di “Bufalo” Shannon in “Giudice di Notte” che lo ha reso celebre. Nonostante l’apparente ottusità del personaggio, Bull era noto per la sua intelligenza e per le espressioni memorabili come il suo caratteristico “Ooo-kay” e il modo in cui batteva rumorosamente una mano sulla testa quando riconosceva un errore.

La testa rasata di Bull è diventata un’icona della serie, grazie a un curioso caso di casting. Durante le audizioni, Moll aveva rasato i capelli per un film di fantascienza, e i produttori di “Giudice di Notte” hanno amato così tanto il suo look che hanno deciso di mantenerlo per l’intera durata della serie, che è andata in onda dal 1984 al 1992.

Oltre alla sua partecipazione nella serie televisiva di successo, Richard Moll ha lasciato un’impronta indelebile anche sul grande schermo. Ha interpretato il ruolo del fantasma sfigurato Big Ben nel film del 1986 “Chi è sepolto in quella casa?” e ha recitato in diverse altre pellicole, tra cui “I Flintstones“, “Una promessa è una promessa” e “Casper“.

La sua versatilità come attore lo ha portato a recitare in numerose serie televisive come “Happy Days,” “Laverne & Shirley,” “Mork & Mindy,” “Fantasilandia,” “Hazzard,” “A-Team,” “La signora del West,” “Sposati con figli” e molte altre. Inoltre, Richard Moll è stato molto richiesto come doppiatore, prestando la voce a personaggi come Harvey Dent/Due Facce nella serie animata di “Batman” e Scorpion in “Spider-Man.”

Anche con l’avanzare dell’età, la carriera di Moll non ha subito rallentamenti, e ha continuato a ottenere ruoli in serie televisive come “Smallville” e “Cold Case,” oltre a recitare in film come “Scary Movie 2” e “Scooby-Doo! La maledizione del mostro del lago.”

Richard Moll era non solo un talentuoso attore ma anche un appassionato osservatore di uccelli e amante della natura. Negli ultimi tempi, aveva trascorso la sua vita nella comunità montana di Big Bear Lake. Lascia i suoi figli Chloe e Mason Moll, l’ex moglie e cara amica Susan Moll, e i figliastri Cassandra Card e Morgan Ostling. La sua presenza nel mondo dello spettacolo sarà profondamente mancata, ma il suo ricordo vivrà per sempre attraverso le sue indimenticabili interpretazioni.