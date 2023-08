È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Roberto Colaninno, imprenditore mantovano classe 1943, che aveva appena festeggiato il suo ottantesimo compleanno.

Il nome Colaninno rimarrà per sempre impresso nella storia industriale italiana, principalmente grazie al suo ruolo decisivo nella Piaggio. Era infatti presidente e amministratore delegato della storica azienda, controllata attraverso Immsi, e ancora si ricorda con affetto la sua visita al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel 2008, per presentare i veicoli del gruppo in occasione del suo sessantesimo anniversario.

Tuttavia, la leggenda di Colaninno non si limita ai mondi di moto e Vespe. Ha iniziato la sua carriera in Fiaam, un’azienda di componentistica auto, prima di fondare la Sogefi a Mantova nel 1981, sempre nel settore automobilistico, che in seguito avrebbe quotato in Borsa. Durante questo periodo, ha anche rivestito ruoli di primo piano in alcune delle principali multinazionali americane.