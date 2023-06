L’attore messicano Sergio Calderòn, celebre per i suoi ruoli in film come “Pirati dei Caraibi” e “Men in Black”, è morto all’età di 77 anni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata da un membro della sua famiglia. Calderòn è morto mercoledì 31 maggio a Los Angeles per cause naturali.



Nato e cresciuto a Coatlan del Rio fino all’età di 10 anni, Calderòn si trasferisce poi a Città del Messico, dove comincia a studiare all’Instituto Andrés Soler dell’Asociación Nacional de Actores in adolescenza. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio negli anni Settanta, con la partecipazione al penultimo film di Sergio Leone “Giù la testa”.

Tutti i suoi film

Negli anni, Calderòn ha collaborato con numerosi registi di fama internazionale, tra cui John Houston, con cui ha lavorato in due film, “Il ponte nella giungla” e “Sotto il vulcano”. Ha poi lavorato anche con vari registi latino americani.



Nonostante la vastità dei titoli a cui ha preso parte, il pubblico ricorda Calderòn soprattutto per i suoi ruoli in “Men in Black” e “Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo”. Nel film del 1997, Calderòn interpretava un alieno la cui testa appariva all’estremità di una spada, usata da uno dei protagonisti, Tommy Lee Jones, mentre attraversava il confine tra Stati Uniti e Messico.



Nel 2007, invece, l’attore interpretava il Capitano Eduardo Villanueva in “Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo”, sovrintendente del Mar Adriatico e uno dei cosiddetti Lords Pirates, insieme all’iconico Keith Richards.



Tra gli altri titoli di rilievo a cui Calderòn ha partecipato, si ricordano il film horror “The Ruins” del 2008, il sequel della commedia “Little Fockers” nel 2010 e la serie “Better Things” di Pamela Adlon.



L’ultimo lavoro dell’attore è stato nella serie “The Resort” su Peacock, un ruolo di cui si era detto particolarmente orgoglioso su Instagram la scorsa estate.



Calderòn lascia la moglie Karen Dakin, i figli Patrick Calderón-Dakin e Johanna Calderón-Dakin, e i suoi nipoti Krishnaavi, Emiliano e Victoria. Il suo contributo al mondo del cinema e della televisione resterà un ricordo indelebile nel cuore dei fan e degli appassionati di cinema in tutto il mondo.