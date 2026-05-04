Addio a un gigante della musica: ha segnato un’epoca, il triste annuncio

Il mondo della musica piange la perdita di Alex Ligertwood, celebre cantante e frontman dei Santana, scomparso all’età di 79 anni. La sua voce potente e inconfondibile ha segnato un’epoca, attraversando generi e generazioni, lasciando un segno indelebile nella storia del rock internazionale.

Il cantante si è spento pacificamente nel sonno nella sua abitazione di Santa Monica, come comunicato dalla moglie e agente Shawn Brogan, che ha diffuso la notizia attraverso i social. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.

Nato a Glasgow il 18 dicembre 1946, Ligertwood è stato la voce solista dei Santana tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Novanta. La sua energia e la vocalità fuori dal comune lo hanno reso uno dei frontman più carismatici della scena rock e jazz mondiale.

Il cantante ha accompagnato il gruppo in tour internazionali e momenti storici come il Live Aid del 1985. Le sue interpretazioni in brani come “Winning”, “Hold On”, “All I Ever Wanted” e “You Know That I Love You” sono diventate dei veri e propri classici del repertorio rock.

Oltre all’esperienza con i Santana, Ligertwood ha lavorato con artisti di primo piano come Jeff Beck e Brian Auger, partecipando a progetti musicali di rilievo internazionale. Brian Auger ha ricordato Ligertwood come “uno dei migliori cantanti di sempre”, sottolineando la sua estensione vocale e la capacità di interpretare le canzoni con intensità unica.

Cresciuto con l’influenza della Motown e di artisti come Otis Redding, Sam Cooke e Marvin Gaye, Ligertwood ha iniziato a cantare fin da giovane, costruendo una carriera di grande successo e dedizione totale alla musica.

La moglie Shawn Brogan ha ricordato l’artista con affetto, sottolineando quanto fosse amato da chiunque lo conoscesse e la sua voce straordinaria. Ha inoltre evidenziato come Ligertwood si fosse esibito fino a poche settimane prima della sua scomparsa, dimostrando una dedizione assoluta alla musica.

La morte di Alex Ligertwood rappresenta la perdita di una figura di rilievo nel panorama musicale internazionale, il cui contributo rimarrà indelebile nella storia del rock e della musica mondiale.