La scomparsa di Edgar Morin a 104 anni segna la fine di un percorso intellettuale che ha attraversato il Novecento e il XXI secolo, offrendo una lettura critica e articolata della realtà contemporanea. Pensatore poliedrico, il filosofo ha dedicato la sua vita a denunciare la pericolosità delle semplificazioni e all’importanza di riconoscere la complessità delle dinamiche sociali, culturali e politiche.

Nato a Parigi nel 1921 con il nome di Edgar Nahoum, in una famiglia di origine sefardita, Morin fu segnato dalla perdita della madre durante l’infanzia, evento che influenzò profondamente la sua riflessione esistenziale. Durante la Seconda guerra mondiale partecipò alla Resistenza francese contro il nazismo, adottando il cognome Morin. Dopo un iniziale coinvolgimento nel comunismo, ne prese le distanze a causa delle derive ideologiche autoritarie, sviluppando una diffidenza verso ogni forma di dogmatismo e assolutismo.

Il contributo più significativo di Morin è rappresentato dalla teoria del pensiero complesso, espressa nella serie di volumi denominata “Il Metodo”. La sua analisi evidenziava come la conoscenza moderna soffrisse di una frammentazione eccessiva, incapace di cogliere le interrelazioni tra discipline e fenomeni. Secondo Morin, la realtà è un intreccio continuo tra economia, politica, cultura, ambiente e tecnologia, e può essere compresa solo attraverso una visione integrata.

Morin si distinse per il rifiuto delle appartenenze politiche rigide, evitando etichette che riducessero la complessità della realtà. Considerava pericoloso trasformare le convinzioni in fedi assolute, che diventano ostacoli alla comprensione del mondo. Questa impostazione lo portò a riflettere sui rischi del fanatismo, del nazionalismo esasperato e delle polarizzazioni che caratterizzano il dibattito contemporaneo.

Anticipando temi oggi centrali, Morin sviluppò l’idea di una “coscienza planetaria”, sottolineando come le crisi globali – guerre, emergenze ambientali, pandemie – superino i confini nazionali. Questa visione includeva la necessità di un dialogo interculturale e di nuove forme di cooperazione internazionale, senza cancellare le identità storiche dei popoli.

La vita di Morin si intreccia con eventi storici cruciali: la crisi degli anni Trenta, la Seconda guerra mondiale, la Guerra fredda, il Sessantotto, la globalizzazione e l’era digitale. Fino agli ultimi anni ha continuato a scrivere e partecipare al dibattito pubblico, mantenendo un approccio critico e curioso.

La sua eredità più rilevante rimane l’invito alla prudenza e al dubbio permanente. In un’epoca dominata da semplificazioni e slogan, Morin ha ricordato che comprendere il mondo richiede di considerare le sue molteplici sfaccettature. La complessità non è una limitazione, ma la natura intrinseca della realtà.