Addio a un mito della musica: ha fatto cantare generazioni intere, il triste annuncio

Il mondo della musica internazionale piange la scomparsa di Frank Michael, noto cantante che ha segnato un’intera epoca con la sua voce inconfondibile. L’artista, simbolo della musica romantica francofona, si è spento all’età di 79 anni dopo una lunga battaglia contro un grave male.

Il decesso è stato confermato il 12 giugno 2026 dalla famiglia e dai principali media belgi, suscitando un profondo cordoglio tra i fan e gli addetti ai lavori. La notizia ha rapidamente fatto il giro di Belgio, Francia e Canada francofono, dove Frank Michael era considerato un punto di riferimento culturale.

Biografia e carriera

Franco Gabelli, questo il vero nome dell’artista, nacque il 7 maggio 1947 a Bedonia, in provincia di Parma. Trasferitosi in Belgio con la famiglia in tenera età, crebbe a Seraing, vicino a Liegi, mantenendo sempre un forte legame con le sue origini italiane.

Prima di dedicarsi completamente alla musica, lavorò come tecnico elettronico. La svolta arrivò nel 1974 con il singolo “Je ne peux vivre sans toi”, che inaugurò una lunga carriera caratterizzata da un rapporto autentico con il pubblico.

Successi e riconoscimenti

Con una discografia che ha venduto oltre 15 milioni di copie e circa 40 dischi d’oro, Frank Michael si è affermato come uno dei più celebri “chanteurs de charme” della scena francofona. Tra i suoi brani più amati figurano “Toutes les femmes sont belles”, “Après tant d’années d’amour”, “Pour toutes les mamans” e “Il est toujours question d’amour”.

Nel 2004 è stato insignito dell’Ordine della Corona del Belgio, una delle onorificenze più prestigiose del Paese, a riconoscimento del suo contributo artistico e culturale.

Ultimi anni e eredità

Nonostante il trascorrere degli anni, Frank Michael ha continuato a pubblicare album e a esibirsi dal vivo. Tra il 2024 e il 2025 ha intrapreso una tournée d’addio per celebrare i suoi cinquant’anni di carriera, sebbene le sue condizioni di salute avessero iniziato a limitarne la presenza scenica.

La sua musica rimane un patrimonio condiviso da generazioni di ascoltatori, che lo ricordano come il “crooner dell’amore” capace di raccontare i sentimenti con sobrietà e intensità. Il suo repertorio continuerà a vivere nel tempo, accompagnando ancora a lungo gli appassionati di musica romantica.