Addio a un mito della musica italiana: con le sue hit ha segnato un’epoca, il triste annuncio

È venuta a mancare questa mattina a Roma Anna Rusticano, una delle voci più rappresentative della musica italiana degli anni ’80. La cantante si è spenta all’età di 71 anni in una clinica romana dove era ricoverata per una polmonite. L’annuncio è stato dato dalla sorella Sandra Rusticano, suscitando profonda commozione nel mondo dello spettacolo.

Nata a Firenze nel 1954, Anna Rusticano si trasferì giovanissima a Bologna nel 1970, città dove iniziò il suo percorso artistico. Qui conobbe Walter Guertler, discografico della Joker Records, che intuì il suo talento e le aprì le porte del mondo discografico. Il debutto ufficiale avvenne nel 1972 con il singolo “Con la testa piena di sogni”, seguito nello stesso anno da “La maniera di convincere”, entrambi brani che evidenziarono il suo timbro vocale unico e personale.

Nel 1973 Anna Rusticano firmò un contratto con la Fonit Cetra, segnando l’inizio della sua consacrazione. Tra le sue canzoni più note si ricordano “Sola” e soprattutto “Lui, lui, lui” del 1977, che la proiettarono definitivamente sotto i riflettori nazionali.

Tra i momenti più controversi della sua carriera si segnala il brano “Fallo”, scritto da Andrea Lo Vecchio e composto da Shel Shapiro, che venne censurato dalla Rai per motivi di moralità pubblica. Nonostante la censura, il pezzo godette di grande successo grazie alla diffusione nelle radio private, rimanendo in classifica per sette settimane consecutive. Il rapporto artistico con Shel Shapiro continuò con il brano “Tutto è musica” nel 1979. Nel 1980 arrivò il successo di “Sto con te”, scritto da Valerio Negrini dei Pooh, che rimase in classifica per oltre venti settimane e ottenne popolarità anche in Germania.

Negli anni successivi Anna Rusticano intraprese una direzione più personale e autoriale, culminata con l’album “Protagonista” del 1986. L’ultimo lavoro discografico fu “Prendimi con te” del 1988, progetto jazz sperimentale realizzato con musicisti come Maurizio Giammarco e Agostino Marangolo. Dopo questa fase, l’artista decise di ritirarsi dalle scene. La musica italiana oggi ricorda Anna Rusticano come una voce elegante e significativa degli anni ’80, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del pop nazionale.