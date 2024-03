È morto a 75 anni Angelo Nicotra, storico doppiatore di Morgan Freeman e John Travolta. A darne il triste annuncio un post sul profilo Facebook dell’Associazione Nazionale Attori Doppiatori: “Oggi ci lascia un altro pezzo di storia del doppiaggio. Uno dei primi talenti che hanno iniziato da bambini, per poi padroneggiare la nostra arte in maniera impeccabile. Salutiamo e ringraziamo Angelo Nicotra per tutto quello che ha regalato al cinema e alla televisione italiani. Un abbraccio sentito alla famiglia. Ciao, Angelo!” Nei commenti sotto al contenuto in moltissimi si son detti dispiaciuti della scomparsa: “Se ne va un altro pezzo di storia del doppiaggio“, ha scritto uno. “Che tristezza…”, ha detto un altro.

La carriera di Nicotra è stata ricca e variegata, spaziando dal doppiaggio di film e serie TV alla direzione di doppiaggio, senza dimenticare il suo ruolo di attore e dialoghista. Oltre a prestare la sua voce a Morgan Freeman e John Travolta, Nicotra ha anche doppiato personaggi animati indimenticabili come Mr. Potato nei quattro film di Toy Story. La sua competenza e il suo talento lo hanno portato a ricoprire il ruolo di direttore di doppiaggio per progetti di rilievo come Monty Python – Il senso della vita, Robin Hood – Principe dei ladri (ridoppiaggio DVD), e serie televisive acclamate come Boston Legal e In viaggio nel tempo.

Angelo Nicotra, fratello del regista Giancarlo Nicotra, lascia un’eredità duratura nel mondo del doppiaggio e dell’intrattenimento italiano, avendo contribuito con la sua arte a rendere indimenticabili le voci di alcuni dei più grandi attori internazionali per il pubblico italiano.