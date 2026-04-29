Si è spento all’età di 89 anni Tony Wilson, bassista e cantautore noto per essere stato cofondatore degli storici Hot Chocolate. La notizia, confermata dalla figlia, racconta di un malore avvenuto venerdì 17 aprile che ha portato alla sua scomparsa nei giorni successivi. Wilson ha lasciato un segno indelebile nella musica internazionale con brani come “You Sexy Thing”, “Love Is Life” e “Brother Louie”, pietre miliari del soul anni ’70.

L’inizio della carriera di Wilson si deve a un incontro fortuito con Errol Brown, suo vicino di casa a Londra. Insieme hanno dato vita a una delle band soul più influenti degli anni ’70, capace di conquistare anche il difficile mercato statunitense. Tra i momenti più significativi della loro carriera figura la cover reggae del 1970 di “Give Peace A Chance” di John Lennon, approvata dallo stesso Lennon che autorizzò la firma con la Apple Records dei Beatles, come raccontato dallo stesso Brown in un’intervista del 2009 alla BBC.

Nel 1975, Wilson decise di lasciare gli Hot Chocolate, in parte per motivi legati al ruolo di frontman che il produttore Mickie Most preferì affidare a Brown. Wilson avviò così una carriera da solista, pubblicando due album, “I Like Your Style” e “Catch One”, che tuttavia non ottennero il successo sperato nel Regno Unito. Nel 2012 scelse di ritirarsi definitivamente a Trinidad, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita.

Nonostante le tensioni con Errol Brown negli anni successivi, Wilson lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio nel 2015: “Riposa in pace Errol Brown. Le nostre più sentite condoglianze alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutti i tuoi fan”. La sua eredità musicale rimane viva grazie a brani che hanno segnato un’epoca e continuano a influenzare la scena soul internazionale.