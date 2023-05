Addio al grande amico di Silvio Berlusconi

Il mondo dello sport e della politica italiana piange la scomparsa di Bebo Martinotti, avvenuta ieri a Milano. Martinotti, amico di lunga data di Silvio Berlusconi, era una figura molto nota e rispettata all’interno dell’universo berlusconiano. Era componente dello staff storico di Publitalia e una presenza fissa allo stadio di San Siro, dove seguiva le partite del Milan in tribuna accanto a Berlusconi e ad Adriano Galliani.



Martinotti si era trasferito in Kenya da qualche tempo, ma negli ultimi giorni era tornato in Italia. Mercoledì aveva assistito alla semifinale di Champions tra il Milan e il Chelsea, tifando come al solito in maniera sfrenata per la squadra rossonera. Purtroppo, ieri si è sottoposto ad un delicato intervento al cuore presso l’ospedale Monzino di Milano, ma non è riuscito a superare l’operazione.



Bebo Martinotti era noto per il suo carattere allegro e socievole, oltre che per la sua grande passione per il calcio e per il Milan in particolare. Era sempre presente allo stadio con la sua immancabile polo bianca, anche nelle stagioni più calde.



Martinotti era anche un grande narratore di barzellette e un bon vivant, e la sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra coloro che lo conoscevano. Per tutti, resta il ragazzo con il ciuffo e la polo bianca, che ha fatto parte della storia del Milan e dell’universo berlusconiano. A luglio avrebbe compiuto 77 anni, ma il suo ricordo resterà vivo nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.