Un tragico incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla statale che collega Lecco a Ballabio, in Lombardia, causando la morte di un giovane milanese di soli 26 anni, Alessandro Dallatorre. Dallatorre era un dirigente sportivo delle giovanili dell’Inter e la notizia della sua morte ha sconvolto il mondo del calcio italiano.



L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 di notte nella galleria Santa Giulia, già nota per un evento simile avvenuto lo scorso dicembre, quando si verificò la caduta di massi all’imbocco del tunnel. Nel sinistro frontale, un’altra persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale in codice giallo.



In seguito alla tragica notizia, l’Inter ha deciso di sospendere tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste per la giornata di sabato 25 marzo. Inoltre, in occasione della partita Atalanta-Inter, gara del campionato Under 17, e dell’amichevole Inter U16-Parma U16, entrambe in programma per domenica 26 marzo, verrà osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle gare e le squadre dell’Inter scenderanno in campo con il lutto al braccio.



La morte di Alessandro Dallatorre ha suscitato grande commozione in tutto il mondo del calcio, che ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane dirigente sportivo dell’Inter.