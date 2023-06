Astrud Gilberto, conosciuta come “la ragazza di Ipanema” per la sua interpretazione della celebre canzone omonima nella versione inglese, è scomparsa nella serata di lunedì 5 giugno all’età di 83 anni. Astrud, di nome completo Astrud Evangelina Weinert, era la moglie del famoso chitarrista brasiliano João Gilberto, considerato uno dei padri fondatori della Bossa Nova, scomparso nel 2019.

La notizia della morte

La notizia della morte è stata annunciata dalla nipote di Astrud, la cantante Sofia Gilberto, tramite un post su Instagram. Sofia ha scritto: “Mia nonna Astrud Gilberto ha scritto una canzone per me, si chiama Linda Sofia. In effetti, voleva che il mio nome fosse Linda Sofia. La vita è bella, come dice la canzone, ma vengo a portare la triste notizia che mia nonna è diventata una stella oggi ed è accanto a mio nonno João Gilberto. Astrud è stata la vera ragazza che ha portato la Bossa Nova da Ipanema nel mondo. Era la pioniera e la migliore”.



Astrud Gilberto, nata il 30 marzo 1940 a Salvador de Bahia, in Brasile, da madre brasiliana e padre tedesco, iniziò la sua carriera musicale negli anni ’60. Nel 1963, si trasferì negli Stati Uniti insieme a João Gilberto, e nello stesso anno partecipò alla leggendaria collaborazione tra João e il sassofonista Stan Getz nell’album Getz/Gilberto, con gli arrangiamenti di Tom Jobim.

La versione in inglese di “Garota de Ipanema” (“The Girl from Ipanema”), pubblicata nel 1964, ottenne un successo straordinario che superò ogni aspettativa, vincendo addirittura un Grammy Award come migliore incisione jazz dell’anno. Questo successo improvviso lanciò Astrud Gilberto in una carriera musicale che la portò a collaborare ulteriormente con Getz e, successivamente, con il famoso arrangiatore Gil Evans.