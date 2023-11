Vincenzo Ferro, patron del pastificio La Molisana, portato avanti con impegno e lungimiranza con i figli Giuseppe e Rossella, e i nipoti Flavio e Francesco, si è spento all’età di 88 anni. All’inizio degli anni Settanta Ferro è stato il fondatore della Fratelli Ferro Semolerie Molisane. Martedì i funerali nella chiesa di Sant’Antonio di Padova alle ore 10.

LEGGI ANCHE: Politica in lutto, addio a Nino Strano: una vita tra impegno, provocazione e arte

Lotito: “Oggi l’Italia e il Molise perdono un figlio illustre”

Il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise Claudio Lotito, in una nota, ha ricordato l’imprenditore: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Vincenzo Ferro, presidente del pastificio ’La Molisana’. La sua attività, svolta con grande passione, professionalità, competenza e lungimiranza, ha lasciato un segno indelebile nella storia imprenditoriale del nostro Paese. Oggi l’Italia e il Molise perdono un figlio illustre, che ha saputo esportare l’eccellenza del nostro made in Italy nel mondo attraverso un marchio che è conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Alla sua famiglia, ai figli Rossella e Giuseppe, va un abbraccio sincero e il cordoglio mio personale e di Forza Italia”.

Il marchio La Molisana è il quarto più venduto in Italia

La famiglia Ferro ha rilevato il pastificio nel 2011 facendolo crescere fino a diventare il quarto marchio più venduto in Italia. Per il biennio 2022-24 l’azienda ha intenzione di presentare due nuove linee di produzione: una prima dedicata alla pasta lunga e una alla pasta corta.

LEGGI ANCHE: Musica italiana in lutto, l’ultimo album pubblicato in ospedale